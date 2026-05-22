La conversación sobre las regulaciones de motocicletas en la Ciudad de México acaba de entrar a una nueva etapa. Y es que mientras cada vez hay más motos circulando en la capital, autoridades ambientales y legisladores ya analizan medidas para regular sus emisiones contaminantes, incluyendo una posible verificación obligatoria similar a la de los autos.

La propuesta no solamente abriría la puerta a que las motocicletas tengan que acudir a verificentros, también se podría permitir restricciones de circulación y revisiones ambientales en vía pública. Todo esto surge mientras Semarnat trabaja paralelamente en una nueva norma federal para controlar las emisiones contaminantes de motocicletas en México.

La propuesta ya existe en el Congreso de CDMX

De acuerdo con una iniciativa presentada en el Congreso de la Ciudad de México, se busca reformar la Ley Ambiental capitalina para incluir a las motocicletas dentro del programa de verificación vehicular obligatoria.

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El documento plantea que las motos matriculadas en CDMX deban someterse a revisiones de emisiones contaminantes en verificentros autorizados por Sedema, prácticamente bajo un esquema similar al que actualmente aplican los automóviles.

Incluso, la iniciativa menciona que las autoridades podrían:

Limitar la circulación de motocicletas contaminantes.

Aplicar sanciones por incumplimiento.

Retirar unidades que excedan límites de emisiones.

Instalar puntos de revisión en vía pública.

Obligar a reparar motos que no aprueben la verificación.

Uno de los puntos que más llamó la atención es que el texto proponía que la implementación comenzara desde el segundo semestre de 2025, aunque hasta ahora no se ha confirmado oficialmente su entrada en vigor.

El crecimiento de las motos ya preocupa a las autoridades

La propia Semarnat señaló recientemente que el aumento “exponencial” en ventas de motocicletas también está relacionado con emisiones contaminantes y gases de efecto invernadero.

Por eso, además de la discusión local en CDMX, el gobierno federal publicó el proyecto PROY-NOM-175-SEMARNAT-2026, enfocado en establecer límites máximos permisibles de emisiones para motocicletas nuevas con motor a gasolina.

¿Qué quiere hacer Semarnat con las motocicletas?

La propuesta federal no habla todavía de verificar cada moto usada como sucede con los autos. En realidad, el enfoque inicial está dirigido a fabricantes e importadores.

La norma plantea que las motocicletas nuevas deban certificarse bajo límites específicos de emisiones contaminantes.

Además, el proyecto contempla la integración de sistemas OBD —diagnóstico a bordo— en motocicletas, una tecnología que actualmente ya utilizan muchos autos modernos para monitorear emisiones y funcionamiento mecánico.

¿Entonces las motos tendrán Hoy No Circula?

Por ahora no existe una confirmación oficial de que las motocicletas entren al programa Hoy No Circula en CDMX. Sin embargo, la iniciativa sí abre la posibilidad de limitar la circulación de motos dependiendo de sus emisiones contaminantes y cumplimiento ambiental.

En otras palabras, todavía no es una realidad aplicada, pero el tema ya se encuentra sobre la mesa tanto en el Congreso capitalino como en las regulaciones ambientales federales.

Y considerando que las motos se han convertido en una de las soluciones de movilidad más utilizadas en la capital, cualquier cambio podría impactar directamente a miles de usuarios en México.

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