Aprovechando la final de la Liga MX entre el Pumas y Cruz Azul, el magistrado del Tribunal Electoral Felipe de la Mata, a través de su cuenta de X (antes Twitter), publicó un tuit mencionando a su compañero Felipe Fuentes, apostándole a usar la playera del Cruz Azul en el pleno.

"Magdo Felipe Fuentes: El que pierda en la final entre Cruz Azul y Pumas usará la playera del equipo ganador. Yo ya vine uniformado".

Su compañero Felipe Fuentes, por medio de su cuenta de X, respondió aceptando el reto diciéndole que vaya buscando la talla de una camiseta del Pumas.

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Magistrado @fdelamatap, el reto queda aceptado. 🐾⚽



Colega, conviene conocer tu talla con anticipación para comprar la camiseta auriazul que portarás después del triunfo de @PumasMX en la final. 👕



Confío en que la portarás con el mismo ánimo con el que hoy presumes la… https://t.co/lgka8xBUHY — Felipe Fuentes Barrera (@FFuentesBarrera) May 21, 2026

"Colega, conviene conocer tu talla para comprar la camiseta auriazul que portarás después del triunfo de Pumas".

El partido de ida entre la barra celeste y los felinos, celebrado en el Estadio Azul, terminó en empate sin goles, por lo que la final de vuelta en el Estadio Olímpico Universitario definirá al ganador del Clausura 2026.

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