Como siempre a Shanik Berman le valieron las reglas y se burló de reporteros que esperaban turno para hacer entrevistas con un joven cantante.

Todo pasó durante el encuentro con la prensa que tuvo el cantante Xavi con la prensa, los organizadores establecieron que los reporteros realizarían sus respectivas entrevistas de acuerdo a como fueran llegando; a la veterana comentarista le tocó el turno siete, sin embargo, desde que llegó dijo que se sentía sumamente cansada, que el agotamiento la había invadido.

La conductora entonces se acercó al publirrelacionista y le dijo que no haría entrevista, que le pedía que la dejara pasar con el cantante sólo para tomarse una foto con él, a lo que accedieron y una vez adentro, pasándose por alto el tiempo de espera de sus compañeros, hizo la entrevista y no sólo eso, cual influencer de 20 años, hizo varios videos para su red TikTok, bailando, no de manera muy virtuosa, pero dejando en claro que cansancio no tenía.

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Apaleada que le dieron fans de Cruz Azul a Eddy Vilard

Desde que Eddy Vilard cambió las novelas por los análisis deportivos en Fox Sports, no ha terminado de convencer a muchos aficionados. Esta vez, el exactor encendió a la afición de Cruz Azul luego de asegurar que el equipo podría perder la final por “los fantasmas del pasado”, comentario que lanzó mientras analizaba el panorama del próximo partido.

La reacción en redes fue inmediata y bastante ruda. Entre quienes le pedían “regresar a las novelas” y otros que cuestionaban su lugar como analista deportivo, los comentarios terminaron mezclando futbol con su pasado televisivo.

Incluso hubo quienes bromearon diciendo que debería estar en “La rosa de Guadalupe” en lugar de comentar partidos. Al final, más allá del pronóstico, quedó claro que en México opinar de futbol es deporte de alto riesgo, especialmente si antes se era parte del elenco de telenovelas.

Eddy Vilard es nuevo panelista de Fox Deportes

Olivia Collins busca hombres divertidos

Olivia explica que el hecho de que se encuentre soltera es porque ahora valora más su libertad y su paz mental a estar en una relación de pareja, además de que con el tiempo se ha vuelto muy exigente y pocos hombres lograrían cumplir con lo que ella pide de un caballero.

La actriz dice que no pide mucho, solo que quien la pretenda sea divertido, seguro de sí mismo, guapo y eso sí, con dinero, para que la trate como una reina, y cuando le preguntaron si le daría una oportunidad a alguien más joven, respondió con picardía que “el colágeno sólo tomado”.

¿Será que ya se le olvidó que tuvo un romance con Agustín Argüello? Un hombre 31 años más joven, el mismo que interpretó a Simba, con todo y sus bríos, en el musical “El rey león”.

La actriz Olivia Collins. Foto: Instagram oficial.

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