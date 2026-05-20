En la era del despecho, el Tecate Emblema parecía ser una buena opción para todos aquellos que tienen quieren desahogarse o quieren superar un corazón roto. En su tercera edición y con headliners como Louis Tomlinson, Cazzu y Kenia OS, el festival registró una asistencia de 46 mil personas, la mitad de otros festivales musicales como el EDC que este mismo 2026 consiguió 110 mil en su día menos concurrido.

En la segunda jornada del Emblema el Autódromo Hermanos Rodríguez, en el que destaca el pop, con el urbano y electrónico, hubo incluso pocos que llenaron zonas para ver a Paris Hilton. O el Día de las Madres dejó sin presupuesto a muchos fans o se cansaron de curar con música las heridas del amor.

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Confusiones y tropiezos en “MasterChef 24/7”

En su estreno y con una nueva propuesta de 24/7 que apuesta por transmisión en vivo, “MasterChef…” no estuvo exento de tropiezos. Entre los momentos más comentados estuvo la confusión al entregar el mandil blanco a Estefanía en lugar de Michell, situación que el chef Poncho Cadena intentó corregir ofreciendo una disculpa.

Además, los chefs no eligieron al cocinero final y la decisión quedó en manos del público, mientras ellos abandonaron el foro sin dar mayores explicaciones.

Los errores rápidamente se viralizaron en redes sociales y se transformaron en memes y comentarios de aquellos que niegan ver tv abierta, pero que se suman a la conversación y las críticas.

Foto: Vía Instagram Master Chef.

El mandaloriano y Grogu llegarán a los cines y a la Merced

Con el ya cercano estreno de “Star Wars: The Mandalorian and Grogu”, la nueva entrega del universo Star Wars, vendedores mexicanos se han dado a la tarea no solo de sacar de las reediciones nacionales de algunas figuras de la saga, sino que anuncian importación de palomeras como una gran At At (llamados en el medio como perritos por su forma) en hasta en 2 mil pesos.

En el popular mercado del barrio de la Merced algunos comerciantes han pedido a productores mexicanos que vuelvan a hacer en pequeño y en multicolores naves como el Halcón Milenario y personajes tipo R2D2, en bolsas de 50 pesos.

La nueva película de "Star Wars" ha puesto creativos a los vendedores. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

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