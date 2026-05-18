Para la coreógrafa, directora y dramaturga Deborah Colker (Río de Janeiro, 1960) las figuras de Frida Kahlo y Diego Rivera han influenciado e inspirado mucho de su vida artística desde la adolescencia:

“Frida y Diego son parte de mi vida. Sus pinturas, sus vidas, su activismo político, sus maneras de sentir y entender la vida, específicamente desde México”, afirmó la productora de "El último sueño de Frida y Diego", primera ópera de Gabriela Lena Frank, estrenada el 14 de mayo en el Met y cuya premier será transmitida el día 30.

La artista señala que no se trata de una ópera biográfica; sino de algo más cercano a lo mítico y al sueño:

“Leí tantas biografías de Frida y Diego. Fui a México para estar en el Día de Muertos, comencé a investigar mucho y que estuviera en mi sangre, en mis venas, sintiéndome y aportando toda esta inspiración a la ópera”.

Para plasmar la historia descrita por Lena Frank, Colker ahondó en las calles de México, los cementerios, el estudio de Diego Rivera y una idea presente en la obra: La Catrina como la guardiana de las puertas que dividen al inframundo de nuestra realidad. En "El último sueño... Frida y Diego" vuelven a encontrarse el 2 de noviembre (ella muerta, él aún vivo).

Sobre la coyuntura actual, el barítono español Carlos Álvarez (quien da vida a Diego Rivera) afirmó que el Met “es mucho más consecuente con querer programar ópera en un idioma distinto, haciendo que el español esté presente en uno de los escenarios de ópera más importantes del mundo”.

Además, aprovechó su intervención para disculparse por las palabras de Isabel Díaz Ayuso en México y señaló que podía haberse decidido cancelar algo que pudiera ser más polémico: “Sin embargo, no lo ha hecho, y lo que han hecho es crear todo un periodo donde prácticamente la ciudad se desenvuelve alrededor de estas dos figuras icónicas”.

La dirección musical es de Yannick Nézet-Séguin. En el elenco: Gabriella Reyes, la Catrina; Isabel Leonard, Frida Kahlo; Nils Wanderer, en el personaje de Leonardo (un actor que viste como Greta Garbo) y el barítono Álvarez.