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dice que sus hijos, Lázaro y Libertad, quieren ser actores y que podrían tenerla más fácil que ella y que su ex pareja, , porque desde pequeños han estado cerca del ambiente.

Ambos, ya adolescentes, han externado su interés por pisar los escenarios, algo que la actriz y directora no ve mal. Al contrario, asegura que cualquier decisión que tomen contará con su apoyo.

Fonzi, creadora de "Soy tu fan" y ahora directora, acaba de ganar el Premio Platino al Cine Educación y Valores por Belén, disponible en Prime Video. La película está basada en el caso real de una joven que, tras sufrir un aborto espontáneo, fue acusada de haberlo hecho de manera deliberada y sentenciada a prisión. Mientras ella suma premios, en casa parece que ya viene otra generación con ganas de escena.

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A Jorge D’Alessio le filtran romance… y las redes hacen lo suyo

Después de su ruptura con Marichelo, muchos se preguntaban qué pasaría con la vida sentimental de . Aunque su hermano Ernesto aseguró que seguían siendo una familia junto a Marichelo y sus hijos, todo indica que el músico ya estaría dándose una nueva oportunidad.

En redes se viralizó una historia donde el propio Ernesto mostró a Jorge acompañado de una mujer que no correspondía a las características de su expareja. A partir de ahí comenzaron las especulaciones sobre la identidad de la joven y sobre si realmente existe una relación, sobre todo porque también han circulado rumores alrededor de la sexualidad del integrante de Matute.

Por ahora, como dijo Ernesto, todo parece mantenerse “en lo privado”. Aunque, con historias así, lo privado dura menos que una story.

Jorge D'Alessio, hijo de Lupita D'Alessio . Foto: INSTAGRAM
Jorge D'Alessio, hijo de Lupita D'Alessio . Foto: INSTAGRAM

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Vicente Fernández suma más duetos… y ahora va por Yuridia y El Buki

Una segunda entrega de Vicente Fernández: Tributo al Rey con Banda (Grandes duetos) ya estaría en grabación y vendría con invitados de peso, entre ellos Yuridia y Marco Antonio Solís “El Buki”.

“Ya está Marco, le hablé y me dijo que ya le había marcado Vicente. Como don Vicente grabó Tu cárcel, la idea es que estén Marco Antonio Solís, Yuridia, todos”, dijo José Manuel Cuevas.

Si la primera entrega abrió la puerta a nuevos cruces con la voz del Charro de Huentitán, la segunda parece ir por nombres todavía más taquilleros. Porque cuando se trata de Vicente, hasta los duetos póstumos siguen haciendo fila.

El cantante falleció el 12 de diciembre de 2021; se retiró oficialmente de los escenarios en 2016. Foto: Sony music
El cantante falleció el 12 de diciembre de 2021; se retiró oficialmente de los escenarios en 2016. Foto: Sony music

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