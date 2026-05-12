Xcaret.— Gael García Bernal tendrá novia ciega en su próxima película y deberá decidir entre alejarse o él mismo sacarse los ojos, en señal de amor.

Así se le verá en En el valle de las sombras, cinta que acaba de terminar su rodaje para Netflix y en la cual estará al lado de la actriz colombiana Natalia Reyes, conocida por su participación en Pájaros de verano y Terminator: destino oculto.

La cinta está basada en el cuento The country of the blind de H.G. Wells, que cuenta la historia de un valle aislado, poblado durante generaciones por ciegos.

“Es una historia con un universo que hemos creado, una película que tiene pocos referentes en Iberoamérica. Es sobre un alpinista que está buscando picos nuevos y cae herido en un valle , lo encuentran unos niños y cuando despierta, se da cuenta que está en una comunidad en la que nadie ve y ver está considerado un poco como enfermedad”, cuenta la actriz colombiana.

“Soy como la hija de uno de los líderes de la comunidad y nos enamoramos. Básicamente es una historia de amor entre los personajes de Gael y mío, en el me quedo o me voy, me devuelvo a mi mundo o hago otra cosa”, abunda la también productora.

El reparto de En el valle de las sombras también cuenta con Margarita Rosa de Francisco (Café con aroma de mujer), Claudia Cataño (Cien años de soledad) y Diego Vásquez (La niña), bajo la dirección de Sebastián Cordero (Rabia).

Para el personaje, el elenco usó unas escleras, que son lentes que tapan el ojo e impiden mirar.

“Estuve ciega durante seis semanas; si tenía mucho desplazamiento en escena, primero hacía la coreografía para no caerme y luego ya con las escleras me movía, si perdía mucho el equilibrio, me sentía como mareada, como borracha, pero fue un gran ejercicio”, comparte.

La entrevistada estuvo en Xcaret como parte de los Premios PLATINO a lo mejor del cine y las series de Iberoamérica, al estar nominada en la categoría de Interpretación Femenina por su trabajo en Aún es de noche en Caracas, que también peleó en la de Mejor Película.

Reyes ha labrado su carrera en coproducciones en las que convergen talento de distintos países. Si en Aún es de noche en Caracas había gente procedente de Colombia, Venezuela, México y Perú, para En el valle de las sombras ocurrió algo similar.

“Son las Naciones Unidas del cine, es lo que estamos haciendo y nos damos cuenta que no necesitamos de validación, que no se necesita ir a ningún lado para que nos reconozcan y nos podamos oír, ver y representar”.

En el valle de las sombras, filmada en locaciones colombianas, es una producción de Dynamo, compañía hacedora de historias como Narcos, y Distrito salvaje.