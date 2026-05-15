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“Mi papel es ser la esposa del guardaespaldas y que obviamente hará lo posible para que no le quiten a su hombre; es una mujer divertida, de armas tomar, que va derecho y no se quita, posesiva, celosa, pero también dicharachera, con mucho colorido”, detalla Ambrosi a EL UNIVERSAL.

“A este personaje que originalmente salía poco, lo crecieron mucho, es el personaje pivote, si le pegan, se desquita”, añade.

"Guardián de mi vida" es una producción de Juan Osorio —responsable de éxitos como "Mi marido tiene familia"— en la que, de acuerdo con Ambrosi, se le metió “jiribilla” a la trama para hacerla distinta a la ya conocida.

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“Se resignifica el tema del hombre que protege a la mujer en un mundo donde las mujeres podemos solas, de una mujer empoderada y con grandes retos en la empresa, grandes decisiones, pero al mismo tiempo se requiere de seguridad. Si en el pasado apenas y se tocaban, aquí Juan los pone en la mesa”, apunta.

La actriz recuerda haber visto algunos episodios de "Amor en custodia" en su momento, pero ahora evitó acercarse de nuevo a ellos.

“La verdad es que no me gusta ver las originales, sobre todo ya pegados a lo que hago, y es porque haré mi propia interpretación. Sí me acuerdo haber visto varios capítulos de ella, pero no lo tengo muy claro, aunque sí fue un hit en ese momento”, comenta.

Luego de este lanzamiento, la actriz espera el estreno de la serie de thriller "Una familia complicada", protagonizada por Adriana Barraza, nominada al Oscar en 2007 por su trabajo en la película "Babel".

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