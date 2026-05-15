La actriz Nicole Vale aseguró que su relación con su media hermana, Angélica Vale, marcha más que bien, porque se quieren sin condición, además sabe que puede contar con ella en cualquier momento. Esto lo declaró en un breve encuentro con la prensa en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, donde está de gira con la obra "Dios mío, hazme viuda".

Se cuestionó a la hija de Arlette Pacheco y Raúl Vale (q.e.p.d.) si sabía cómo estaba Angélica Vale, después de haber pasado por su divorcio con Otto Padrón, a lo que respondió con prudencia:

“Bien, evidentemente son momentos complicados, la verdad es que yo no he podido verla porque estoy aquí de gira, pero la amo y sabe que estoy para ella siempre”.

Nicole Vale señaló que, pese a lo que la gente pueda pensar, los cinco hijos de Raúl Vale: Raúl y Lourdes, fruto de su primer matrimonio; Angélica, de su enlace con Angélica María; Carla y Nicole, de su relación con Arlette Pacheco, se llevan muy bien y son muy unidos.

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“Siempre, somos hermanos. Mucha gente cree que porque somos medios hermanos, a lo mejor no hay relación, pero los cinco nos amamos con locura. Evidentemente cada uno tiene un montón de cosas que hacer, pero intentamos estar presentes porque nos amamos”.

Recientemente, la actriz se comprometió con el también actor Julián Huergo, quien le hizo la propuesta de matrimonio en enero pasado, después de un noviazgo de 10 años; pero Nicole aseguró que aún no inicia con los preparativos de la boda debido a la carga de trabajo que tiene. De lo que sí está segura es que Angélica Vale ya está contemplada para ese importante día.

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“Por supuesto, dama, por supuesto que sí. Todas mis hermanas, claro”, dijo.

Nicole señaló que ella y Angélica siempre han mantenido una relación estrecha, motivo por el cual su hermana mayor siempre ha estado en los momentos importantes de su vida y esta vez no será la excepción, subrayando que siempre recibe de ella cariño y apoyo, y que los consejos que le da siempre son como hermana y no como colega.

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