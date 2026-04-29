Angélica Vale reconoce que, ahora que se ha separado de su esposo, Otto Padrón, este está más presente como padre de familia y, los hijos que comparten en común, Angélica Masiel y Daniel Nicolás, pasan más tiempo con él.

La actriz fue captada en el aeropuerto de la CDMX, junto a sus dos hijos, con los que estaba por abandonar nuestro país, ahora que ya terminó las grabaciones de "Juego de voces", para regresar a Los Ángeles, en donde reside desde hace 20 años.

Ahí fue cuestionada por "El gordo y la flaca" sobre la dinámica que sostiene con el padre de sus hijos, del que está separada desde noviembre del año pasado.

Lee también: "No hay espacio para el amor": Angélica Vale se sincera tras su divorcio con Otto Padrón

Afirmando, como otras veces lo ha hecho, que mantienen una buena relación por el bien de sus menores hijos y, hasta reconoció que, ahora, los ve más que como lo hacía antes.

"Creo que lo ven más, creo que lo están viendo más, creo que sí, creo que hasta viajamos más juntos, ¿verdad? eso está padre", dijo la también conductora, integrando a Angélica y Daniel a la conversación.

Semanas antes, "la Vale" le dijo a Eden Dorantes que, durante su estancia en la capital, era el propio Padrón quien estaba a cargo del cuidado de los niños y que, volvía a estar con ellos, cada que las grabaciones del programa musical se lo permitía.

Lee también: El divorcio entre Ángelica Vale y Otto Padrón continúa; ¿quién está quedándose con los niños?

Este fin de semana, en su presencia en el Teatro de los Insurgentes, también dijo a EL UNIVERSAL que, por el momento, no está dispuesta a abrirse al amor, por lo que su tiempo estará completamente invertido, en sus hijos, la buena relación que sostiene con su madre, Angélica María, y el trabajo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc