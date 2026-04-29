Alex Peña (Ciudad de México, 1996), egresado de Arquitectura por la Universidad Iberoamericana, dio un salto hasta el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA), por ser el creador del diseño de producción del filme Chronovisor (2026, Kevin Walker, Jack Auen), película que fue seleccionada para ser proyectada en el Festival New Directors/New Films del MoMA, realizado el 10 y 11 de abril.

Para Peña, la arquitectura es una forma de imaginar historias, espacios y lugares, por lo que enfocó su carrera en el diseño de escenografía de teatro y cine. “En la arquitectura, al hacer un proyecto, puedes imaginar todo tipo de cosas, por más raras que sean, pero que luego se ven limitadas por presupuestos y reglamentos de producción, en el cine no es necesariamente así, en la práctica, me interesaba más contar historias”, explica Peña en entrevista.

El arquitecto narra que Kevin Walker le presentó el guion de Chronovisor, que cuenta la historia de un aparato elaborado por unos monjes conocido como cronovisor, que permite a quien lo usa ver el pasado.

Es una historia de ficción en la que me inspiré en espacios más minimalistas, en espacios que no distrajeran para que te enfoques en el personaje, y te enfocarás mucho sobre todo en la película que depende mucho de los gráficos, de los libros, la investigación del personaje principal, y eso vino de mi conocimiento en arquitectura que obtuve en la Ibero en México. Esas inquietudes que yo tenía en mi investigación son las que plasmo en la película”, relata.

Parte de ese diseño de producción, añade, complementó la construcción psicológica del personaje principal. “Todo está pensado al servicio de esa obsesión y esa forma de vivir”.

Aunque ya participa en producciones grandes para plataformas como Netflix y Apple TV, Alex Peña aspira a seguir el camino del cine de autor.

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