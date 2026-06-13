A puerta cerrada, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, junto a la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, entregó la beca Rita Cetina.

"Por las niñas y los niños de México, Beca Rita Cetina para útiles y uniformes escolares. Aguascalientes", escribió en redes sociales.

Además, la mandataria federal entregó, también a puerta cerrada, la Clínica de Hemodiálisis del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Como ya lo ha hecho en otro eventos, Sheinbaum dijo ante estudiantes de primaria que haría el reto viral de TikTok "six-seven".

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante la entrega de la beca "Rita Cetina" en Aguascalientes. Foto: X @Claudiashein

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En el marco del día 13 de su paro nacional en la Ciudad de México, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de Aguascalientes abordaron a la titular del ejecutivo federal para entregarle sus demandas.

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Con lonas, le entregaron una solicitud con el objeto de que "cesen las medias de represión" y para que reinstale la mesa de negociación con el magisterio disidente.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante la entrega de la beca "Rita Cetina" en Aguascalientes. Foto: X @Claudiashein

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