Un juez federal negó el amparo a Sandra Esther Vaca Cortés, quien fuera colaboradora de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, exlíder del PRI en la Ciudad de México y actualmente preso por trata de personas, contra la orden de aprehensión que tiene vigente por tentativa de trata de personas, en su modalidad de explotación sexual agravada.

Érik Zabalgoitia Novales, juez Decimocuarto de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, rechazó otorgar la protección de la justicia a la exdiputada local del Partido Revolucionario Institucional (PRI) contra el mandamiento judicial girado por el juez interino Décimo Séptimo Penal de la Ciudad de México, en abril del año pasado.

“La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a *(Sandra Esther Vaca Cortés) contra el acto que reclamó consistente en la orden de aprehensión de veinticuatro de abril de dos mil veinticinco, en la causa penal*, por su probable responsabilidad en la comisión de dos diversos delitos de tentativa de trata de personas, en su modalidad de explotación sexual agravada, reclamada al Juez Interino Décimo Séptimo Penal de la Ciudad de México…, resolvió el juzgados en acuerdo publicado este miércoles.

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Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, exlíder del PRI. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

Aún no está disponible en el sitio del Órgano de Administración Judicial, la versión pública de la sentencia, que contiene los argumentos del juez que llevaron a negarle el amparo a la quejosa.

Sandra Esther Vaca es señalada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México de participar en la red de reclutamiento de edecanes al servicio de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, exdirigente del PRI en la Ciudad de México

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Por ello, en abril de 2025, el juez interino Décimo Séptimo Penal en la Ciudad de México emitió la orden de captura en su contra, derivado de la averiguación previa FAE/A/T1/52/14-04 D1, registrada en la causa penal 35/2022.

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Ante ello, Vaca Cortés tramitó un amparo que le tocó conocer al juez Decimocuarto de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, Érik Zabalgoitia Novales, contra la orden de aprehensión y su ejecución, mismo que le fue negado.

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Y, en agosto de 2022, el juez Zabalgoitia Novales, concedió un amparo a la exdiputada local del PRI, Sandra Esther Vaca Cortés, que dejó insubsistente el mandamiento de captura girado en su contra en marzo de ese año, y ordenó al Juez interino Décimo Séptimo Penal en la Ciudad de México emitir una nueva orden de detención fundamentada y motivada.

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