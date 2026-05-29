Lerma, Edomex.— En el arranque de su gira de trabajo por el Estado de México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que en su gobierno “el dinero se maneja de manera honesta”, al encabezar una asamblea informativa para la entrega de tarjetas de la beca Rita Cetina en la escuela primaria Emiliano Zapata, localizada en la comunidad de Tlalmimilolpan.

A dos días de su informe de rendición de cuentas por los dos años de su triunfo electoral, la mandataria federal fue recibida entre aplausos por alumnos, padres de familia, maestros y autoridades estatales y federales.

Durante su mensaje, en compañía de la gobernadora del Edomex, Delfina Gómez, Sheinbaum defendió la política social de su administración y aseguró que los recursos públicos ahora son destinados directamente a programas del bienestar y ya no a la corrupción.

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“¿Y de dónde hay dinero? Pues de administrar los recursos del pueblo de manera honesta. Antes se iba en la corrupción y ahora se le regresa al pueblo de México en programas del bienestar”, comentó.

La presidenta de México destacó que el nuevo programa de becas para útiles y uniformes escolares busca apoyar de manera universal a todas las niñas y niños de primaria, antes del comienzo del ciclo escolar, a través de depósitos directos en tarjetas del Banco del Bienestar.

“Es mejor que haya becas universales, porque queremos que las niñas y los niños lleguen parejos a la escuela”, dijo al señalar que las desigualdades económicas y familiares afectan el desempeño escolar de los estudiantes.

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Ante madres y padres de familia, Claudia Sheinbaum recordó que los apoyos sociales se financian con los impuestos que paga la ciudadanía y sostuvo que actualmente el presupuesto alcanza gracias al combate a los privilegios y la corrupción.

“Hay algunos que antes no pagaban impuestos y ahora tienen que pagar impuestos. Luego se enojan mucho porque piensan que es el tiempo de los privilegios, pero eso ya no, eso se quedó en el pasado”, dijo.

La mandataria federal hizo además una defensa de la educación pública y aseguró que “la mejor escuela es la escuela pública”, porque cuenta con “las mejores maestras y maestros de México”.

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En el evento llamó a los estudiantes a rechazar el bullying, cuidar la naturaleza y sentirse orgullosos del país.

En un mensaje dirigido especialmente a las niñas, Sheinbaum declaró que las mujeres “podemos ser lo que queramos ser”, y sostuvo que ahora todas pueden aspirar inclusive a ocupar la Presidencia de la República.

La visita de la titular del ejecutivo federal al Estado de México ocurre previo a la asamblea informativa que encabezará este domingo con motivo de su informe de rendición de cuentas.

Durante el evento, Claudia Sheinbaum aprovechó para hacer el reto viral de TikTok Six Seven, pero en español: "Se va a volver más viral que el Six Seven", mencionó. "Seis siete", comentó la mandataria federal.

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dft