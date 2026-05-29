Metrópoli | 29-05-26 | 15:28 | Actualizada | 29-05-26 | 15:28 |

Manifestantes bloquearon los carriles centrales y laterales de , a la altura de Zapote, en la , lo que provocó afectaciones a la circulación vehicular en la zona.

De acuerdo con información difundida por los propios participantes, la movilización forma parte de una actividad denominada “”, convocada por estudiantes y diversos colectivos.

Según la convocatoria, los asistentes realizarían intervenciones artísticas y otras actividades en las inmediaciones de Periférico Sur como parte de la protesta.

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La presencia de los manifestantes ocasionó complicaciones viales tanto en los carriles centrales como laterales, por lo que automovilistas reportaron avance lento y congestionamiento en la zona.

Autoridades recomendaron a los conductores tomar precauciones y considerar vías alternas para evitar retrasos.

vr/cr

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