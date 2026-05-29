Ecatepec, Méx.- La presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss inauguró y puso en operación el Tanque Maestro ubicado en la calle Cardenal, de Ciudad Cuauhtémoc, que abastecerá a 160 mil personas.

“El agua en la red es un derecho humano que tienen todos los vecinos de Ecatepec y este tanque va a regresarles el agua y estabilizar a toda Ciudad Cuauhtémoc”, apuntó la alcaldesa.

La obra forma parte de un proyecto hidráulico con una inversión total de 100 millones de pesos.

Azucena Cisneros Coss indicó que el siguiente paso será la reparación de fugas. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

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El tanque tuvo un costo de 37 millones de pesos y cuenta con una capacidad de almacenamiento de 5 millones de litros de agua.

Con el Tanque Maestro, dijo la alcaldesa “se tendrá la suficiente agua para que vivan con calidad los vecinos de Ciudad Cuauhtémoc”.

Cisneros Coss indicó que el siguiente paso será la reparación de fugas, debido a que el aumento de la presión del agua permitirá su detección.

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“Vamos a hacer un esfuerzo en reparación de fugas porque todo está colapsado. Trabajaremos de la mano Gobierno y comunidad”, comentó.

Asimismo, agregó, que se construirán dos tanques más en la Quinta Zona y “viene una inversión importante para la Sierra de Guadalupe donde se van a cambiar un promedio de 45 sistemas de rebombeo. Cuando terminemos la administración quedará estabilizada el agua en todo Ecatepec. Mostraremos que sí se puede y que había agua suficiente para todos los vecinos, que en el pasado no se logró por un tema de negligencia y corrupción”.

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