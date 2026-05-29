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Autoridades de la Ciudad de México clausuraron y bloquearon dos desagües de aguas residuales que incumplían con la normatividad medioambiental en los canales de Xochimilco.
Lo anterior tras un operativo que realizaron en conjunto la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) y la alcaldía Xochimilco, para atender e inspeccionar los canales.
En este operativo, personal de la Segiagua realizó pruebas rápidas en campo con equipo de laboratorio móvil para determinar las características de los flujos de agua.
Con esto, se determinó que tres correspondían a aguas pluviales, por lo que “no representan una fuente de contaminación ni un riesgo para la calidad del agua y la conservación de los canales de Xochimilco”.
Los otros dos desagües evaluados correspondían a aguas residuales que incumplían con la normatividad ambiental y administrativa, detallaron las dependencias en un comunicado conjunto.
Ante esto, la Sedema ordenó la clausura temporal total de las actividades relacionadas con esas descargas irregulares y la Segiagua bloqueó los conductos.
Por su parte, autoridades de la alcaldía Xochimilco impusieron la suspensión de actividades a cuatro establecimientos que incumplían con la normativa en materia de establecimientos mercantiles, específicamente por brindar servicios sanitarios no autorizados. Asimismo, durante el operativo se realizaron acciones de verificación administrativa.
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