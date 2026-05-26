Del 28 de mayo al 2 de junio, el Tren Ligero "El ajolote" funcionará de la terminal Xochimilco a la estación Ciudad Jardín debido a trabajos de colocación de un juego de cambio de vía y ajustes a la catenaria, esto como parte de los trabajos de ampliación de la Terminal Tasqueña.

Por lo tanto, se contará con servicio de apoyo gratuito con unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) para que las personas usuarias continúen con sus traslados, informó el Servicio de Transportes Eléctricos (STE).

Añadió que el servicio de apoyo operará en el mismo horario del Tren Ligero: de lunes a viernes de 05:00 a 23:30 horas, el sábado de 06:00 a 23:30 horas y el domingo de 07:00 a 23:30 horas.

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Por lo tanto, los usuarios deberán bajar del tren en la estación Ciudad Jardín, sobre Calzada de Tlalpan, donde podrán abordar las unidades RTP para continuar hacia Tasqueña; en sentido contrario, deberán tomar los camiones en el andén E de la Terminal Tasqueña y subir al Tren Ligero en la estación Las Torres.

Por lo tanto, los usuarios deberán bajar del tren en la estación Ciudad Jardín, sobre Calzada de Tlalpan, donde podrán abordar las unidades RTP. | Foto: Especial.

Sin embargo, el STE dijo que la colocación de este nuevo juego de cambio de vía permitirá el ingreso y salida simultáneos de los trenes en la terminal Tasqueña.

Todo ello se da a 15 días de que el Gobierno de la Ciudad de México entregó la renovación de este transporte, el cual tuvo una inversión de 2 mil 386 millones de pesos.

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Esta no ha sido la única intervención reciente; por ejemplo, del 21 al 23 de mayo permaneció cerrada la estación Ciudad Jardín por trabajos de mantenimiento a las escaleras de acceso.

Las obras para renovar este sistema de transporte incluyeron la incorporación de 17 nuevos trenes, un nuevo sistema ferroviario de regulación y control de tránsito, así como la renovación de ocho estaciones, incluida la terminal Tasqueña.

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JACL/cr