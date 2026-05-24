El Heroico Cuerpo de Bomberos trabaja para obtener la primera certificación de un grupo de buzos de la corporación y especializarse en buceo en aguas abiertas y en rescate.

Son seis los vulcanos que atendieron a la convocatoria para certificarse y quienes entrenan en las instalaciones del Deportivo Guelatao, en la alcaldía Cuauhtémoc.

El encargado del entrenamiento y posterior certificación es el bombero Óscar Priego Ahumada, quien cuenta con más de 40 años de experiencia en buceo y 20 dentro de la corporación.

El bombero Óscar Priego Ahumada, con más de 40 años de experiencia en buceo, es el encargado del entrenamiento y posterior certificación. Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

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En entrevista con EL UNIVERSAL, el vulcano explicó que la certificación es en tres tipos de buceo, en los cuales se deben cumplir con distintas pruebas.

“Los muchachos están en una formación en tres niveles de lo que es el buceo: la primera formación es la de buceador de aguas abiertas, ahí tienen que hacer cuatro buceos en aguas abiertas para posteriormente hacer el curso de buceador avanzado en aguas abiertas, donde deben hacer cinco buceos; y después viene el curso. La tercera certificación del buceador de rescate tiene que hacer dos simulacros y hacer cuatro buceos en aguas abiertas”.

Priego detalló que las pruebas serán en mar abierto y cada certificación se estima que dure entre dos meses y dos meses y medio, para en total culminar los tres cursos en aproximadamente seis meses.

Los elementos que atendieron a la convocatoria provienen de diversas estaciones del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México y tuvieron que pasar por pruebas de natación. Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

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Los seis bomberos que se están preparando conforman el primer grupo que sería certificado para responder ante probables emergencias en la Ciudad de México donde se requiera un buzo.

“Es la primera célula que está empezando a formarse y a raíz de las necesidades mismas que la Ciudad de México tiene, que son los cuerpos de agua que tenemos en el sur, que es Tláhuac, Xochimilco, los canales, en Álvaro Obregón, ya sea vehículos o personas que se van al agua, hay que estar preparados”, comentó.

Los vulcanos y su entrenador han trabajado para homologar capacidades en natación, previo a las labores de buceo, indicó. Los integrantes de la célula provienen de diversas estaciones del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México y una vez que se concluya la capacitación, volverán a sus puntos de trabajo.

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El entrenador del equipo adelantó que se contempla que luego de concluir las tres certificaciones, se capacite a más elementos de la corporación.

“El buceo tiene la posibilidad de escalar diferentes niveles, hacerse instructores o más, porque hay más niveles de instrucción, y aquí se les va invitar, a motivar para que ellos se hagan instructores”, dijo.

Los vulcanos entrenan en las instalaciones del Deportivo Guelatao, en la alcaldía Cuauhtémoc, y las pruebas las realizan en mar abierto. Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

“Busco brindar un mejor servicio”

Rubén Sosa Álvarez es uno de los vulcanos que respondió a la convocatoria para formar parte del grupo de buceo; fue uno de los seis bomberos que pasó las pruebas de natación para participar en las certificaciones.

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El elemento con nueve años en la corporación explicó que su motivación para participar en los cursos es prestar un mejor servicio como bombero.

“Lo que busco principalmente es capacitarme mejor, para brindar un mejor servicio a la ciudadanía”, expresó.

Sosa Álvarez comentó que luego de concluir la etapa de snorkel han pasado al buceo con equipo de respiración, y recomendó a otros compañeros sumarse al equipo para fortalecer la corporación.

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“Que se inscriban, que no tengan miedo, ya que es una experiencia bonita y es algo genial y que engrandece a los bomberos”, agregó.

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