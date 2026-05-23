Toluca, Estado de México.- 100 mil dosis de vacunas contra el sarampión, hepatitis B, tétanos, difteria, tos ferina, poliomielitis y tuberculosis, serán distribuidas durante la Semana Nacional de Salud Pública 2026 en la entidad, informó la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez.

"Qué es lo que hemos hecho como gobierno Estatal, efectivamente seguir los objetivos que pretende nuestra presidenta de la República doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y en lo que se refiere al Sector Salud es efectivamente tener una población más sana basada precisamente en primer lugar en la prevención” refirió la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez.

Dicha semana se llevará a cabo del 23 al 30 de mayo en todas las clínicas y centros de salud del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), también se van a realizar jornadas comunitarias con partidos de fútbol y activaciones físicas en escuelas de todo el territorio estatal.

Se distribuirán 100 mil dosis de vacunas contra el sarampión, hepatitis B, tétanos, difteria, tos ferina, poliomielitis y tuberculosis. Foto: Especial

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“Es que efectivamente no sea una semana, si bien es el arranque tenemos que hacerlo de manera permanente” refirió la mandataria mexiquense.

Por su parte el secretario de Salud federal, David Kershenobich destacó los servicios que se van a ofrecer como: promoción de la salud, prevención de accidentes, salud sexual y reproductiva, así como pruebas para enfermedades crónicas.

“Yo los invito a que visiten estos módulos que han puesto en el Estado de México porque cada uno de ellos nos habla de algún aspecto de salud que es muy importante”.

David Kershenobich destacó que se van a ofrecer servicios como: promoción de la salud, prevención de accidentes y pruebas para enfermedades crónicas. Fotos: Berenice Fregoso / EL UNIVERSAL

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La Semana Nacional de Salud Pública 2026 se realiza en el marco del Mundial Social, estrategia impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para fortalecer el bienestar de las familias en todo el país.

En el arranque de esta actividad, personal de la Secretaría de Educación, el Servicio de Urgencias del Estado de México, la Protectora de Bosques, la Policía Estatal, la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna, el ISSEMYM y otras dependencias brindó orientación y atención a la población.

Finalmente, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, recibió un reconocimiento de manos de Daniel Aceves Villagrán, Director General de Políticas en Salud Pública del Gobierno de México, por el impulso al Mundial Social y fue declarada Campeona Mundial Social.

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