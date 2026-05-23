A 12 días de que se entregó la renovación, siguen los trabajos de mantenimiento en el Tren Ligero “El Ajolote”, que va de Tasqueña a Xochimilco.

El Servicio de Transportes Eléctricos (STE) anunció en su cuenta de x, que habrá mantenimiento en las escaleras de acceso en la estación Las Torres por lo que estará cerrada desde hoy y hasta el martes 26 de mayo.

Esto significa que los trenes no harán el ascenso ni descenso de usuarias y usuarios durante todo el horario de servicio.

Los trenes no harán el ascenso ni descenso de usuarios en la estación Las Torres. Foto: ARANTXA MEAVE/EL UNIVERSAL

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Lo que volverá a dar servicio mañana es la estación Ciudad Jardín pues los trabajos de mantenimiento es escaleras concluyeron hoy.

Luego de la inauguración de los trabajos de remodelación del Tren Ligero, el pasado 11 de mayo, las autoridades han ido realizando trabajos de mantenimiento en escaleras por cada estación, por lo que los cierres han sido graduales y paulatinos.

¿Qué renovaciones hubo?

El gobierno de la Ciudad de México invirtió 2 mil 386 millones de pesos para la renovación del Tren Ligero. De esa cantidad, mil 400 millones de pesos fueron para incorporar 17 nuevos trenes —construidos por el consorcio chino CRRC Zhuzhou Locomotive encargado de la modernización de la línea 1 del Metro— que cuentan con doble cabina y capacidad de acoplarse entre sí para duplicar la cantidad de más pasajeros por viaje.

Las unidades tienen nueva cromática con imágenes de ajolotes. Foto: especial

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Las unidades tienen nueva cromática con imágenes de ajolotes.

Además, se invirtieron, dijeron autoridades, 800 millones para un nuevo sistema ferroviario de regulación y control de tránsito, mientras que los otros 200 millones de pesos se usaron para la renovación de ocho estaciones, incluida la terminal Tasqueña.

En total, el Tren Ligero contará con una flota de 34 trenes, lo que permitirá pasar de 130 mil usuarios que viajan al día a 250 mil.

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El director general del Servicio de Transportes Eléctricos (STE), Martín López Delgado, precisó que los trenes cuentan con doble cabina y capacidad para 375 pasajeros lo que permitirá aumentar el espacio a 750 usuarios por tren acoplado.

vr/cr