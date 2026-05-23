El Sistema de Transporte Colectivo informó que la Línea 2 del Metro modificará su servicio a partir de este sábado 23 de mayo y hasta el lunes 25 de mayo, esto con el objetivo de acelerar los trabajos de rehabilitación.

A través de un comunicado precisó que a partir de las 20:00 horas del sábado 23 de mayo, el servicio de la Línea 2 se ofrecerá únicamente de Pino Suárez a Cuatro Caminos, en tanto, el tramo San Antonio Abad a Tasqueña estará sin servicio.

“El Metro hace un llamado especial a tomar en cuenta este aviso, ya que durante todo el horario del domingo 24 no habrá servicio de trenes de Tasqueña a San Antonio Abad. Ese día el servicio será únicamente de Pino Suárez a Cuatro Caminos”, precisó.

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Agilizan trabajos de rehabilitación en Línea 2 del Metro CDMX. Foto: @MetroCDMX

Mientras que el circuito Tasqueña-Pino Suárez será cubierto con apoyo de autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros, con paradas en cada una de las estaciones. El servicio será gratuito.

“La medida se realiza para agilizar los trabajos de rehabilitación de estaciones de la Línea 2 en el tramo superficial”, indicó el STC.

El Metro llamó a los usuarios a la comprensión ante las afectaciones en el servicio, derivado de las obras de rehabilitación de la Línea 2 que corre de Tasqueña a Cuatro Caminos, y reiteró “su compromiso para mejorar las instalaciones de la red con obras que perdurarán más allá del mundial de futbol que se realizará en la Ciudad de México”.

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Les informo que, para agilizar los trabajos de rehabilitación en Línea 2 del @MetroCDMX, a partir de mañana sábado a las 20:00 horas y hasta el inicio del servicio del lunes 25 de mayo, la operación será únicamente de Pino Suárez a Cuatro Caminos.



El tramo de San Antonio Abad a… — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) May 23, 2026

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