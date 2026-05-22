Una polvareda eterna, el ruido incesante de marros que golpean cinceles y el revestimiento de pisos y escalones retirados que los redujo a pasos con peligrosas grietas, se convirtieron en la rutina tortuosa de los usuarios del Metro, quienes sufren los embates de los trabajos que se realizan a marchas forzadas en estaciones de la Línea 2.

A 20 días de la inauguración de la Copa del Mundo en el Estadio Ciudad de México, las labores que el personal de construcción hace para la modernización de las instalaciones en ocasiones entorpecen el paso de los usuarios que, cubriéndose nariz y boca para evitar que el polvo entre a sus vías respiratorias, tienen que sortear botes, mezcla de cemento, trafitambos, diversas herramientas y otros tantos residuos de construcción y demolición que yacen en los pasillos.

“Resulta muy afectada porque hay mucho polvo, contamina mucho a la gente, creo que esto debió haberse hecho muchísimo antes”, señaló Ana Galván, usuaria del Metro.

En el tramo de Hidalgo a Chabacano es común encontrar material de construcción y áreas delimitadas. Foto: Fernanda Rojas/El UNIVERSAL

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Ya un tanto acostumbrado al caos que causan los trabajos, otro pasajero que frecuenta la línea que corre de Cuatro Caminos a Tasqueña señaló que “esto es muy molesto porque de por sí Hidalgo es una estación conflictiva, ahora hay mucho polvo, exceso de ruido, y pues ojalá y que estos trabajos se realizaran paulatinamente y sin que haya la necesidad de un evento deportivo internacional de por medio para que pudiéramos tener una infraestructura mejor en la Ciudad”.

Escenario plagado del escándalo de taladros y esmeriles; polvo en el suelo y en el aire; charcos y bultos de cemento es constante en el tramo de Hidalgo a Chabacano, en el que los trabajos se llevan a cabo las 24 horas con miras a que la remodelación quede lista el 31 de mayo; aunque estos no sólo merman el tránsito de los usuarios, pues algunos comerciantes también resultan afectados.

“Más que nada afecta por lo que es la comida, porque nos generan mucho polvo. Respiramos todo el polvo, tanto aquí nosotros en el negocio como la gente que pasa”, dijo Karla, encargada de un negocio de pastes.

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Las personas que usan la Línea Azul reprochan a las autoridades que esta intervención se ejecute de una forma apresurada, pues aseguraron que el anuncio de que el torneo de la FIFA tendría como anfitriona a la Ciudad de México se hizo con mucha antelación.

“Si la idea era que fuera para el Mundial, pues lo hubieran planeado para que no afectara a la gente. Y ahora a ver si queda listo y bien, que es lo importante; a menos de un mes yo lo dudo, lo veo muy complicado porque es mucha obra que desafortunadamente tuvieron que haberla empezado antes”, lamentó Ana Galván.

La remodelación funcional y estética de 16 de las 24 estaciones de la Línea 2 es parte del Plan de Movilidad en la Ciudad de México para recibir al Mundial, en cuya intervención se sustituyen pisos, se remozan muros, se colocan techos y plafones, escaleras, iluminación, entre otros.

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