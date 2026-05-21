En medio de las obras, en la estación Bellas Artes de la Línea 2 del Metro ya comienzan a observarse avances en los trabajos de rehabilitación: en algunas zonas ya fueron colocados pisos nuevos, tanto en andenes como en el transbordo con dirección a la Línea 8.

Durante un recorrido realizado por EL UNIVERSAL se constató que en distintos puntos de la estación de la línea azul ya se aprecia el nuevo piso con tres colores diferentes y acabado marmoleado, mientras continúan las labores de modernización en otras áreas de la estación.

En las paredes de los andenes se observó que varias zonas fueron cubiertas con placas de yeso y, en algunos tramos, ya comenzaron a colocar plafones similares al diseño del nuevo piso.

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Las zonas de las accesos continúan en remodelación pese al tránsito de los usuarios en la estación. Foto: Karla Guerrero / EL UNIVERSAL

No obstante, en distintos accesos de la estación Bellas Artes aún permanecen áreas sin terminar, con partes del suelo en cemento y paredes en proceso de intervención, mientras trabajadores continúan laborando a unos metros de los usuarios.

En las escaleras de la estación todavía se mantiene el piso de cemento, situación que complicó el tránsito de algunos adultos mayores que presentaban dificultades para subir y bajar.

En el transbordo hacia la Línea 8, aunque algunas secciones ya cuentan con el nuevo suelo, otras continúan en obra; además, persiste la presencia de polvo y muros cubiertos con placas de yeso.

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El director general del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, Adrián Rubalcava, informó que alrededor de 200 trabajadores participan en las labores de modernización de la estación Bellas Artes de la Línea 2.

A través de sus redes sociales compartió un video en el que da cuenta del recorrido de supervisión de los trabajos de rehabilitación, y destacó que los trabajos se realizan tanto en horario nocturno como diurno con dos equipos de aproximadamente 100 personas cada uno.

Durante el recorrido, conversó con una de las trabajadoras encargadas de las labores, quien señaló que esperan concluir las obras en tiempo y forma.

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“Los resultados los vas a ver pronto, los vas a sentir y esta estación va a quedar divina”, expresó Rubalcava.

Para la renovación de la Línea 2 del Metro, se destinaron mil 500 millones de pesos, provenientes del gobierno federal y se prevé que los trabajos estén concluidos para el próximo 31 de mayo.

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