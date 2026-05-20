El Metro confirmó que cayeron restos de un plafón en las vías de la estación Xola, en la Línea 2.

En redes sociales, el organismo precisó que por la tarde se realizaron maniobras para retirar un objeto (restos de plafón) en zona de vías y se continuó ofreciendo servicio, sin generar mayores afectaciones.

“El llamado es atender las indicaciones del personal del Sistema y respetar la línea de seguridad”, señaló el Metro.

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En redes sociales, usuarios mostraron los restos del plafón sobre las vías y un tren detenido.

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