Culiacán, Sin.- La diputada local de Movimiento Ciudadano, Elizabet Montoya Ojeda aclaró que la seguridad que se le otorga con policías estatales, es extensiva para su esposo e hijas, los cuales los acompañan en las actividades que desarrollan juntos lo por separado.

Recordó que ella y su compañero de curul y dirigente en esos momentos del Movimiento Naranja en el estado, Sergio Torres Félix, el pasado 28 de enero, fueron objeto de un atentado a balazos, cuando viajaban juntos en un vehículo en la capital del estado, por lo que derivado del ataque tuvo una lesión irreversible en un ojo.

Señaló que los protocolos de seguridad que se le brindan a ella y a toda su familia, lo definen los elementos de seguridad que tienen asignados, por lo que su esposo, cuando sale solo, cuenta con escoltas.

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La legisladora local, Montoya Ojeda explicó que en torno a los sucesos registrados en un restaurante, donde hubo gritos contra MORENA, estando presente, la aspirante a la coordinación estatal de la Cuarta Transformación, Teresa Guerra Ochoa, indicó que su esposo que estaba presente en ese sitio, no participó ni los alentó.

Aclaró que los escoltas que acompañaban a su esposo, durante la transmisión de uno de los juegos de la selección mexicana, no estaban uniformados, por lo que lamentó que este incidente que no comparte, generó mucha polémica.

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