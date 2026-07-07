[Publicidad]
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS. - Un agente de la Guardia Nacional murió y un particular resultó herido durante un ataque armado en el municipio de Huixtla, informaron fuentes de seguridad.
La agresión fue cometida la noche de este lunes en la colonia Arenal. Al sitio llegaron sujetos armados y dispararon contra el uniformado y otras personas que se encontraban ahí.
Familiares identificaron a la víctima como Gerson Benjamín " A", de 22 años de edad, integrante de la Guardia Nacional, adscrito en el estado de Durango y de visita en esa región de Chiapas.
Lee también Con video del 2023, grupo paramilitar “El Machete” amenaza con levantarse en armas tras asesinato de su dirigente
Personal y paramédicos de Protección Civil socorrieron al agente militarizado. Lo movilizaron a un hospital de Huixtla, a causa de la gravedad de sus heridas falleció antes de ingresar al inmueble.
El herido, a quien identifican como Daniel "B", de 36 años de edad, fue trasladado por sus familiares a un centro médico local.
[Publicidad]
Militares y policías federales y estatales desplegaron en la zona un operativo de búsqueda de los agresores, sin ningún resultado.
La Fiscalía General del Estado inició por el caso una carpeta de investigación por homicidio y lesiones.
Muere adolescente de 12 años durante festejos por su graduación en Sinaloa; Fiscalía inicia investigación
dmrr/cr
[Publicidad]
[Publicidad]
Más información
Estados
Sentencian a 13 años de prisión a dos hombres por intento de secuestro de un menor en Sinaloa; víctima logró escapar
Tendencias
Calendario SEP: ¿cuándo comienza el nuevo ciclo escolar 2026 - 2027 para alumnos de nivel básico?; aquí te lo decimos
Universal Deportes
Zico, de Egipto, explota y asegura que el Mundial está "amañado" para Argentina
Metrópoli
¿Qué es un VEP y cómo se pueden sacar calcomanías para su circulación en CDMX? Estos son los requisitos
Al día
¡Compren, compren! Anuncian Feria del Regreso a Clases 2026 de la Profeco en la CDMX
Fútbol
¡Del llanto al aplauso! Quiñones y Gallardo reciben muestras de cariño por actuación en el mundial
Al día
¡Carísimos de París! Revelan costo de los candelabros en la estación Hidalgo de la Línea 2 del Metro CDMX
Fútbol
¡La familia es primero! ¿Que significa Braut? El otro apellido que usa Haaland en su jersey con Noruega