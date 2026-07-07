TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS. - Un agente de la Guardia Nacional murió y un particular resultó herido durante un ataque armado en el municipio de Huixtla, informaron fuentes de seguridad.

La agresión fue cometida la noche de este lunes en la colonia Arenal. Al sitio llegaron sujetos armados y dispararon contra el uniformado y otras personas que se encontraban ahí.

Familiares identificaron a la víctima como Gerson Benjamín " A", de 22 años de edad, integrante de la Guardia Nacional, adscrito en el estado de Durango y de visita en esa región de Chiapas.

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Personal y paramédicos de Protección Civil socorrieron al agente militarizado. Lo movilizaron a un hospital de Huixtla, a causa de la gravedad de sus heridas falleció antes de ingresar al inmueble.

El herido, a quien identifican como Daniel "B", de 36 años de edad, fue trasladado por sus familiares a un centro médico local.

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Militares y policías federales y estatales desplegaron en la zona un operativo de búsqueda de los agresores, sin ningún resultado.

La Fiscalía General del Estado inició por el caso una carpeta de investigación por homicidio y lesiones.

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