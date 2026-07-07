El director general del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, Adrián Rubalcava Suárez, dio a conocer que se están realizando tres auditorías de las obras de rehabilitación de la línea 2, derivadas de los rumores que hubo por supuestos sobrecostos.

“La auditoría la motivaron los medios de comunicación, justamente la provocó para que las provocaron a partir de estos rumores de los sobrecostos. Hoy tenemos varias auditorías: dos auditorías por parte de la Auditoría Superior de la Federación y una auditoría por parte de la Auditoría Superior de la Ciudad de México”, indicó.

En entrevista posterior a la entrega de los trabajos de renovación de tres estaciones de la línea 2, Rubalcava Suárez precisó que las auditorías que realiza Auditoría Superior de la Federación son forenses, lo que quiere decir que se irá al fondo, es decir, se preguntará a los proveedores los costos de cada una de las cosas que adquirieron por parte de las constructoras, para así cotejar los gastos que va a ejercer el Metro.

Clara Brugada, Adrián Rubalcava y Héctor Ulises García Nieto. Foto: Karla Guerrero / EL UNIVERSAL

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Por otro lado, el director del STC dio a conocer que el Metro aún no ha pagado la ejecución de los trabajos de renovación de la línea 2, pues las empresas aún están elaborando sus estimaciones.

“Quiero mencionar que, al momento, en este momento, el Metro no ha pagado la ejecución de los trabajos, se están entregando las estimaciones de la obra. Hay que recordar que fue una obra que se hizo muy rápido. Las empresas están preparando sus estimaciones”, dijo.

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Afirmó que cualquier especulación de que hubo sobrecostos para la rehabilitación de esta línea es incierta, ya que el Metro no ha pagado a ninguna de las empresas.

vr