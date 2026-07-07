[Publicidad]
El director general del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, Adrián Rubalcava Suárez, dio a conocer que se están realizando tres auditorías de las obras de rehabilitación de la línea 2, derivadas de los rumores que hubo por supuestos sobrecostos.
“La auditoría la motivaron los medios de comunicación, justamente la provocó para que las provocaron a partir de estos rumores de los sobrecostos. Hoy tenemos varias auditorías: dos auditorías por parte de la Auditoría Superior de la Federación y una auditoría por parte de la Auditoría Superior de la Ciudad de México”, indicó.
En entrevista posterior a la entrega de los trabajos de renovación de tres estaciones de la línea 2, Rubalcava Suárez precisó que las auditorías que realiza Auditoría Superior de la Federación son forenses, lo que quiere decir que se irá al fondo, es decir, se preguntará a los proveedores los costos de cada una de las cosas que adquirieron por parte de las constructoras, para así cotejar los gastos que va a ejercer el Metro.
Lee también Así creció la asistencia a los festivales mundialistas cada partido; la afluencia pasó de 420 mil aficionados a más de un millón de personas
Por otro lado, el director del STC dio a conocer que el Metro aún no ha pagado la ejecución de los trabajos de renovación de la línea 2, pues las empresas aún están elaborando sus estimaciones.
“Quiero mencionar que, al momento, en este momento, el Metro no ha pagado la ejecución de los trabajos, se están entregando las estimaciones de la obra. Hay que recordar que fue una obra que se hizo muy rápido. Las empresas están preparando sus estimaciones”, dijo.
[Publicidad]
Afirmó que cualquier especulación de que hubo sobrecostos para la rehabilitación de esta línea es incierta, ya que el Metro no ha pagado a ninguna de las empresas.
FGJ ofrece recompensa por exdirectivo de Amazon acusado de feminicidio; dará medio millón de pesos por información
vr
[Publicidad]
Más información
Estados
Familia de Gloria Tayli pide intensificar su búsqueda en Veracruz; la adolescente desapareció hace 5 días tras salir del CBTIS 13, en Xalapa
Menú
Día Internacional del Cheesecake: Elena 147 presenta menú especial
Tendencias
Mariana Rodríguez se lanza como cantante infantil; usuarios reaccionan a nuevo álbum de la primera dama de Nuevo León
Nación
Decomisan más de una tonelada de cocaína en buque Wan Hai A20 que llegó Michoacán; mercante es ligado al CJNG
Espectáculos
Exponen a Alfonso Obregón, voz de Shrek por abusar de actriz de doblaje cuando era menor de edad
Al día
¡Compren, compren! Anuncian Feria del Regreso a Clases 2026 de la Profeco en la CDMX
Fútbol
¡Del llanto al aplauso! Quiñones y Gallardo reciben muestras de cariño por actuación en el mundial
Al día
¡Carísimos de París! Revelan costo de los candelabros en la estación Hidalgo de la Línea 2 del Metro CDMX