El cheesecake es uno de los postres más populares del mundo gracias a su textura cremosa y la versatilidad que ofrece para combinarse con frutas, chocolates, especias y otros ingredientes.

Muy pronto se acerca su fecha, y es por eso que Elena 147 ha preparado un menú que convertirá a julio en una fiesta de sabores, con propuestas que cambian cada fin de semana o para disfrutar todos los días.

Elena 147 se distingue por sus postres de autor. Foto: Cortesía Elena 147

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¿Qué sabores de cheesecake probar este mes en Elena 147?

En el marco del Día Internacional del Cheescake, los chefs Monserrat Téllez y Rubén Zárate, fundadores de Elena 147, invitan a los amantes de este postre a descubrir nuevas recetas inspiradas en ingredientes de temporada, conservando su característico toque artesanal.

Durante todo el mes, el spot ofrecerá dos sabores permanentes: toronja con romero y durazno con miel, perfectos para quienes disfrutan versiones de cheescake afrutados.

Pero además, cada fin de semana permitirá degustar sabores de edición limitada. El 11 y 12 de julio, la carta incluirá crumble de manzana, chocolate y zarzamora con lichi, perfiles clásicos mezclados con notas más delicadas.

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El 18 y 19 de julio, los protagonistas serán del menú serán el red velvet, guayaba con ricotta y vainilla; y para el cierre de mes, el 25 y 26 de julio habrá maracuyá, fresas con crema y chocolate, vainilla y haba tonka, combinaciones pensadas para paladares con gustos tropicales y matices especiados.

Todos los cheesecakes estarán disponibles tanto por rebanada como completos (bajo pedido).

Elena 147 se ubica en la colonia Hipódromo Condesa. Foto: Cortesía Elena 147

¿Cuál es el origen del Día Internacional del Cheesecake?

El Día Internacional del Cheesecake es una fecha dedicada a reconocer la historia y evolución del postre que hoy forma parte de la gastronomía mundial.

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Aunque suele asociarse con Estados Unidos por la popularidad del famoso New York Cheesecake, sus orígenes se remontan a la Antigua Grecia, donde ya existía una preparación elaborada con queso fresco.

Con el paso de los siglos, su receta llegó a Europa y posteriormente a América, lugar en el que evolucionó gracias a la incorporación del queso crema, un ingrediente que dio origen a la versión que conocemos hoy en día.

El cheesecake se reinventa constantemente y para muestra el menú especial de Elena 147, que ofrece una experiencia distinta de rendirle homenaje.

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El menú especial de Elena 147 presenta propuestas de cheesecake dulces, frutales y especiados. Foto: Cortesía Elena 147

Elena 147, postres de autor y artesanales en CDMX

Ubicado en la colonia Hipódromo Condesa, Elena 147 es un spot enfocado en repostería artesanal y postres de autor. Aquí se puede disfrutar una buena taza de café de especialidad y acompañarla con una selección de platillos para el desayuno y brunch.

Esta postrería es un proyecto hermano del restaurante Casa Elena, ubicados en la misma zona. Particularmente, su concepto destaca por reinterpretar clásicos de la pastelería con ingredientes de temporada, técnicas cuidadas y presentaciones que convierten cada creación en una experiencia para compartir.

Dirección: Av. Tamaulipas 149, Hipódromo Condesa, Cuauhtémoc, CDMX

Horarios: martes a sábados de 09:00 a 22:00 horas, y domingos de 09:00 a 20:00 horas

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