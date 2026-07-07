Menú | 07-07-26 | 17:00 | Actualizada | 07-07-26 | 17:10 |

El es uno de los postres más populares del mundo gracias a su textura cremosa y la versatilidad que ofrece para combinarse con frutas, chocolates, especias y otros ingredientes.

Muy pronto se acerca su fecha, y es por eso que Elena 147 ha preparado un menú que convertirá a julio en una fiesta de sabores, con propuestas que cambian cada fin de semana o para disfrutar todos los días.

Elena 147 se distingue por sus postres de autor. Foto: Cortesía Elena 147
Elena 147 se distingue por sus postres de autor. Foto: Cortesía Elena 147

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¿Qué sabores de cheesecake probar este mes en Elena 147?

En el marco del Día Internacional del , los chefs Monserrat Téllez y Rubén Zárate, fundadores de Elena 147, invitan a los amantes de este postre a descubrir nuevas recetas inspiradas en ingredientes de temporada, conservando su característico toque artesanal.

Durante todo el mes, el spot ofrecerá dos sabores permanentes: toronja con romero y durazno con miel, perfectos para quienes disfrutan versiones de cheescake afrutados.

Pero además, cada fin de semana permitirá degustar sabores de edición limitada. El 11 y 12 de julio, la carta incluirá crumble de manzana, chocolate y zarzamora con lichi, perfiles clásicos mezclados con notas más delicadas.

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El 18 y 19 de julio, los protagonistas serán del menú serán el red velvet, guayaba con ricotta y vainilla; y para el cierre de mes, el 25 y 26 de julio habrá maracuyá, fresas con crema y chocolate, vainilla y haba tonka, combinaciones pensadas para paladares con gustos tropicales y matices especiados.

Todos los cheesecakes estarán disponibles tanto por rebanada como completos (bajo pedido).

Elena 147 se ubica en la colonia Hipódromo Condesa. Foto: Cortesía Elena 147
Elena 147 se ubica en la colonia Hipódromo Condesa. Foto: Cortesía Elena 147

¿Cuál es el origen del Día Internacional del Cheesecake?

El Día Internacional del Cheesecake es una fecha dedicada a reconocer la historia y evolución del postre que hoy forma parte de la gastronomía mundial.

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Aunque suele asociarse con Estados Unidos por la popularidad del famoso New York Cheesecake, sus orígenes se remontan a la Antigua Grecia, donde ya existía una preparación elaborada con queso fresco.

Con el paso de los siglos, su receta llegó a Europa y posteriormente a América, lugar en el que evolucionó gracias a la incorporación del queso crema, un ingrediente que dio origen a la versión que conocemos hoy en día.

El cheesecake se reinventa constantemente y para muestra el especial de Elena 147, que ofrece una experiencia distinta de rendirle homenaje.

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El menú especial de Elena 147 presenta propuestas de cheesecake dulces, frutales y especiados. Foto: Cortesía Elena 147
El menú especial de Elena 147 presenta propuestas de cheesecake dulces, frutales y especiados. Foto: Cortesía Elena 147

Elena 147, postres de autor y artesanales en CDMX

Ubicado en la colonia Hipódromo Condesa, Elena 147 es un spot enfocado en repostería artesanal y postres de autor. Aquí se puede disfrutar una buena taza de café de especialidad y acompañarla con una selección de platillos para el desayuno y brunch.

Esta es un proyecto hermano del restaurante Casa Elena, ubicados en la misma zona. Particularmente, su concepto destaca por reinterpretar clásicos de la pastelería con ingredientes de temporada, técnicas cuidadas y presentaciones que convierten cada creación en una experiencia para compartir.

  • Dirección: Av. Tamaulipas 149, Hipódromo Condesa, Cuauhtémoc, CDMX
  • Horarios: martes a sábados de 09:00 a 22:00 horas, y domingos de 09:00 a 20:00 horas

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