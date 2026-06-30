Presentes en distintas regiones del país, chapulines, escamoles, chinicuiles, cocopaches, jumiles, chicatanas y gusanos de maguey destacan entre los insectos comestibles más apreciados por su sabor y tradición culinaria.

Conoce dónde se recolectan y cómo se preparan en recetas tradicionales y de alta cocina.

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¿Cuáles son los insectos comestibles más populares en méxico?

Chapulines

Asociados a Oaxaca, particularmente a las cocinas zapotecas y mixtecas, aunque también se consumen ampliamente en Hidalgo.

Se capturan por la mañana, pues las bajas temperaturas los mantienen inactivos; en Oaxaca se utiliza una herramienta llamada “lancha”; en Hidalgo, redes.

Hervidos con sal y limón, secos y tostados o fritos y adobados se comen en tacos, tlayudas, guacamole y se añaden a sales para coctelería.

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Ilustración: Yafet Luna. El Universal

Escamoles

Las larvas y pupas reproductivas de la hormiga provienen sobre todo de Hidalgo, aunque también se recolectan en San Luis Potosí y Zacatecas.

La cosecha implica extracción manual de los nidos. Tradicionalmente se preparan salteados con mantequilla o epazote y aparecen en tacos, sopes, guisos y propuestas de alta cocina.

Ilustración: Yafet Luna. El Universal

Jumiles

Son representativos de Taxco, Guerrero, que incluso celebra el Día del Jumil, aunque también se encuentran en Morelos y otras regiones del centro. Se recolectan de forma manual en los bosques de encino.

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Tienen un sabor intenso característico por lo que son favoritos para taquear y condimentar salsas molcajeteadas.

Ilustración: Yafet Luna. El Universal

Gusanos de maguey

Estrechamente ligados al paisaje magueyero de Hidalgo y del Altiplano central, su consumo se extiende por diversas entidades.

Su recolección es estacional y especialmente los gusanos blancos son sumamente apreciados, pues se encuentra apenas un par por penca.

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Suelen servirse asados o fritos, en tacos, salsas y especialidades regionales.

Ilustración: Yafet Luna. El Universal

Chicatanas

Se consumen en su fase adulta alada reproductora. Su presencia es relevante en Oaxaca, Hidalgo y Tlaxcala.

Su aparición está ligada a las primeras lluvias del año. Durante esos días emergen masivamente y son capturadas mediante luz artificial, mallas o directamente de los nidos.

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Después de retirar alas y cabeza, se tuestan o asan para saborearse en salsas, tacos, moles y platillos de temporada.

Ilustración: Yafet Luna. El Universal

Cocopaches

Conocidos también como tantarrias o xamues, según la región, habitan principalmente en los árboles de mezquite de las zonas semiáridas.

Su consumo está documentado en estados como Guerrero, Michoacán, Hidalgo y el Altiplano.

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Se tuestan para intensificar sus aromas herbales, resinosas y especiados y se disfrutan en salsas, tacos y guisos regionales.

Ilustración: Yafet Luna. El Universal

Chinicuil

Es la larva de una mariposa que mide entre 2-3 centímetros y se desarrolla en la base de la penca del maguey. Se le considera más aromático y de sabor más intenso que el gusano blanco, aunque suele ser más económico.

Se recolecta en los estados del centro del país, donde abunda el maguey. Se come en tacos, frito o asado en el comal.

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Ilustración: Yafet Luna. El Universal

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