La famosa papaína, una enzima presente en la papaya, ayuda a tu cuerpo a deshacer las proteínas de la carne y otras comidas pesadas, mejorando notablemente la digestión. Asimismo, ayuda a equilibrar el PH de tu estómago.

Leer también: Cuántas calorías tiene la sopa tipo Maruchan

Beneficios de nutrición de la papaya

Vitaminas, fibra, antioxidantes... caracterizan a esta fruta tropical.

Es baja en calorías y rica en nutrientes. 100 gramos de papaya aportan entre 40 y 60 kcal.

Contiene más vitamina C que limones y naranjas. Una taza aporta el 137% de la ingesta recomendada diariamente.

Rica en vitamina A. Gracias a sus betacarotenos, ayuda a mantener sana la piel y la vista.

[Publicidad]

Es un excelente prebiótico que favorece la salud intestinal. Además, una taza aporta el 10% de la fibra que necesitas por día.

Los antioxidantes que le dan ese color anaranjado favorecen la salud del corazón y retrasan el envejecimiento prematuro.

Su nombre tiene origen en el maya. Foto: istockphoto

Mitos y realidades de la papaya

Aunque es muy beneficiosa, no hay consenso médico que respalde su uso como sustituto de los fármacos.

[Publicidad]

¿La papaya quema grasa?

No quema grasa por arte de magia. Lo que sí, al ser un fruto muy rico en agua y fibra, nos hace sentir saciados por más tiempo. Así, es más fácil evitar los antojos y cuidar el peso.

¿Prohibida en personas con diabetes?

¡Al contrario! Su azúcar se absorbe poco a poco gracias a la fibra que contiene. Además, sus antioxidantes protegen las células que producen insulina.

¿Debe consumirse en ayunas?

Falso. Tu cuerpo aprovecha sus nutrientes a cualquier hora del día. De hecho, comerla después de una comida fuerte es ideal para mejorar la digestión.

[Publicidad]

Ojo con esto

Si eres alérgico al látex, es muy probable que también reacciones mal a la papaya, así que ten mucha precaución.

Tips para comprar la mejor papaya

Al comprar y almacenar: elige papayas de color naranja vibrante o rojizo. Cuando son blandas al tacto, ¡están en su punto!

Evita comprar papayas que estén verdes y duras ya que difícilmente alcanzarán el dulzor esperado.

Antes de cortarla, siempre debes lavar la cáscara. Una vez cortada, guárdala en un recipiente hermético y refrigera.

Cuando es blanda, está en su punto. Foto: archivo El Universal

Leer también: Cuándo inicia la temporada de elote cacahuazintle

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:https://www.eluniversal.com.mx/newsletters