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La famosa papaína, una enzima presente en la papaya, ayuda a tu cuerpo a deshacer las proteínas de la carne y otras comidas pesadas, mejorando notablemente la digestión. Asimismo, ayuda a equilibrar el PH de tu estómago.
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Beneficios de nutrición de la papaya
Vitaminas, fibra, antioxidantes... caracterizan a esta fruta tropical.
Es baja en calorías y rica en nutrientes. 100 gramos de papaya aportan entre 40 y 60 kcal.
Contiene más vitamina C que limones y naranjas. Una taza aporta el 137% de la ingesta recomendada diariamente.
Rica en vitamina A. Gracias a sus betacarotenos, ayuda a mantener sana la piel y la vista.
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Es un excelente prebiótico que favorece la salud intestinal. Además, una taza aporta el 10% de la fibra que necesitas por día.
Los antioxidantes que le dan ese color anaranjado favorecen la salud del corazón y retrasan el envejecimiento prematuro.
Mitos y realidades de la papaya
Aunque es muy beneficiosa, no hay consenso médico que respalde su uso como sustituto de los fármacos.
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¿La papaya quema grasa?
No quema grasa por arte de magia. Lo que sí, al ser un fruto muy rico en agua y fibra, nos hace sentir saciados por más tiempo. Así, es más fácil evitar los antojos y cuidar el peso.
¿Prohibida en personas con diabetes?
¡Al contrario! Su azúcar se absorbe poco a poco gracias a la fibra que contiene. Además, sus antioxidantes protegen las células que producen insulina.
¿Debe consumirse en ayunas?
Falso. Tu cuerpo aprovecha sus nutrientes a cualquier hora del día. De hecho, comerla después de una comida fuerte es ideal para mejorar la digestión.
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Ojo con esto
- Si eres alérgico al látex, es muy probable que también reacciones mal a la papaya, así que ten mucha precaución.
Tips para comprar la mejor papaya
- Al comprar y almacenar: elige papayas de color naranja vibrante o rojizo. Cuando son blandas al tacto, ¡están en su punto!
- Evita comprar papayas que estén verdes y duras ya que difícilmente alcanzarán el dulzor esperado.
- Antes de cortarla, siempre debes lavar la cáscara. Una vez cortada, guárdala en un recipiente hermético y refrigera.
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