La sopas instantáneas, como la Maruchan, son una opción de comida práctica, rápida y accesible. Además, se venden en una variedad de sabores, lo que les da versatilidad para la alimentación cotidiana.

Sin embargo, más allá de esos aparentes beneficios, pocas personas conocen su valor nutrimental. ¿Te has preguntado cuántas calorías tiene una porción? Hoy resolvemos esta duda para que hagas un consumo más responsable.

¿Cuántas calorías tiene la sopa tipo Maruchan?

Este producto se vende en distintas presentaciones, sabores y marcas, por lo que su contenido calórico varía. A continuación, te mostramos algunas de las opciones más consumidas y sus aportes nutrimentales:

Sopa clásica

De acuerdo con el contador nutricional FatSecret, en su presentación clásica, una sopa instantánea aporta cerca de 290 calorías en una porción de 64 g, equivalente a 3 cucharadas del producto. Pero además, contiene 12g de grasa, 38g de carbohidratos y 7g de proteína.

Del total de calorías, 53% provienen de los carbohidratos, 38% de las grasas y 10% del mismo nutriente, así que se trata de un alimento con un aporte energético alto pese a su tamaño.

Las sopas instantáneas deben ser un complemento, no una comida completa. Foto: Pixabay

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Sopa sabor camarón, limón y habanero

Según datos de FatSecret, 100g de este tipo de sopa aporta 277 calorías. Y de ese total, el 53% proviene de los carbohidratos, el 38% de las grasas y el 9% de las proteínas.

Sopa sabor camarón

Una porción de 585g de una sopa sabor camarón aporta 369 calorías. Aunque en su composición también presenta 51g de carbohidratos (el 55%), 14.7g de grasa (el 36%) y 8.2g de proteína (el 9%).

Sopa sabor carne de res

Si consumes una porción de 56.7 g, obtendrás un aporte de 236 calorías. De ese valor, el 33 g (56%) son carbohidratos, el 9.2 g (35%) son grasa y el 5.3 g (9%) son proteína.

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Este tipo de sopas suelen tener un bajo contenido proteico. Foto: Unsplash

¿Cuántas calorías debe comer una persona al día?

Un artículo del blog Banner Health señala que, dentro de la alimentación cotidiana, una mujer necesita entre 1,600 a 2,400 calorías diarias, y un hombre requiere entre 2,200 a 3,000 calorías.

Consumir una sopa instantánea no es perjudicial para la salud; el problema aparece cuando se come en exceso y se convierte en la principal comida del día.

Por lo anterior, para lograr una alimentación más equilibrada, puedes complementarla con alimentos ricos en proteínas como pollo, carne, huevo o legumbres, además de incorporar verduras ricas en vitaminas y minerales.

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