Encontrar un snack que sea saludable, fácil de preparar y que además ayude a saciar el hambre no siempre es sencillo; sin embargo, las preparaciones con avena se han convertido en una opción cada vez más popular para quienes buscan un aperitivo sencillo de prepara.

Si quieres probar un antojo dulce que combine sabor y nutrientes, estas trufas con avena se convertirán en tu nueva receta favorita.

¿Por qué las trufas con avena son un súper snack?

Según información del portal de divulgación científica Tua Saúde, la nutricionista Karla Leal señala que la avena disminuye los niveles de colesterol LDL, conocido como "colesterol malo", y ayuda a mantener estables los niveles de azúcar en la sangre.

Esto se debe a su contenido de avenantramidas, compuestos con propiedades antioxidantes que combaten el exceso de radicales libres en el organismo.

Además, este cereal tiene un alto contenido de fibra, un nutriente que brinda la sensación de saciedad; la fibra también ayuda al buen funcionamiento del sistema digestivo, ya que aumenta el volumen de las heces y facilita el tránsito intestinal.

Asimismo, Leal expone en Tua Saúde que el chocolate tiene un alto contenido de antioxidantes, especialmente flavonoides, compuestos que protegen las células frente al estrés oxidativo.

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Asimismo, estos nutrientes ayudan a la circulación sanguínea y reducen la oxidación de las grasas en el organismo; en particular, el chocolate amargo se asocia con beneficios para la salud cardiovascular, ya que minimiza el riesgo de padecimientos como aterosclerosis, infartos y accidentes cerebrovasculares.

Al igual que el chocolate amargo, la linaza contiene 0mega 3, vitamina E y magnesio; estos nutrientes poseen propiedades antiinflamatorias, lo que genera la relajación de los vasos sanguíneos que hace que mejoré circulación.

Puedes agregarle chispas de chocolate o ralladura de coco a tus trufas. Foto: Pexels

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¿Cómo preparar las trufas con avena?

Si llegó la hora de la colación y buscas una opción rica y con valor nutricional, estas trufas con avena y linaza te encantarán; además son fáciles de preparar, ya que estarán listas en menos de 25 minutos, requieren pocos ingredientes y rinde hasta 6 porciones.

Ingredientes

1 taza o 120 gramos de hojuelas de avena Quaker

1/2 taza de semillas de linaza molidas

1/2 taza de chispas de chocolate amargo

1/4 taza de crema de cacahuate sin azúcares añadidos

1 cucharada de miel de abeja

1 cucharadita de esencia de vainilla

Procedimiento

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En un tazón mezcla las hojuelas de avena, la linaza molida y las chispas de chocolate.

En otro recipiente pon la crema de cacahuate, la miel y la vainilla hasta que se integre todo.

Agrega la mezcla líquida a los ingredientes secos y revuelve hasta obtener una consistencia homogénea.

Refrigera la preparación durante 15-20 minutos para facilitar su manejo.

Forma bolitas con tus manos.

Guarda en un recipiente hermético y mantén en refrigeración. Estas se pueden conservar hasta por una semana.

Así de fácil puedes hacer este snack de trufas de avena, además, puedes compartirlas con las personas que te rodean y disfrutar de su sabor.

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