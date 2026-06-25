Marisquerías, brunches y cantinas donde las reinas drag roban cámara… algunos dirán que Ru Paul Drag’s Race y La Más Draga han surtido efecto e influencia en estos espacios de comida, trago y espectáculo.

Pero la relación entre gastronomía, performance y comunidades LGBTQ+ tiene raíces mucho más profundas en México; las velas muxes del Istmo de Tehuantepec son, quizá, la evidencia más clara.

La mesa es territorio fértil para las redes afectivas y la visibilidad. Más allá de alimentar, la cocina es encuentro, reconocimiento y comunidad y estos son algunos sitios que abrazan y celebran la diversidad entre platillos, cocteles y entretenimiento.

Descubre cinco espacios de la Ciudad de México donde la comida y el performance comparten protagonismo.

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El Sirenito

Pareciera una marisquería con desenfado de esas que abundan en la Ciudad, pero es uno de los templos donde el espectáculo y las carcajadas son el ingrediente principal.

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Mientras le hincas el diente a tostadas, aguachiles y cocteles de camarón, imitadores y comediantes convierten la comida en una experiencia colectiva, al estilo de esos centros nocturnos que hicieron fama en los 90. Es imprescindible hacer reservación.

Dirección: Oaxaca 137, col. Roma

Show drag. Foto: FB @elsirenitomx

El Corazón del Mar

Una prueba más de que la cultura drag ha dejado de habitar exclusivamente los bares nocturnos para apoderarse de los restaurantes. En las noches Dolidas Divinas de la sucursal Manacar, el despecho se vuelve show y glitter con las divas Barbie Malibú, Candy Beat y Yeya de la Paz.

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Consulta próximas fechas en sus redes y reserva para disfrutar una noche entre torres y tostadas de mariscos, cocteles y clásicos del desamor para cantar a todo pulmón.

Dirección: Av. de los Insurgentes Sur 1457 Piso 3, Local DR-06, col. Insurgentes Mixcoac

Torre de mariscos. Foto: IG El Corazón del Mar

La Dominga Show

Para quienes prefieren no desvelarse, su drag brunch rompe el paradigma de que el disfrute es exclusivo de la noche. Aquí la celebración es en horario diurno, entre comida, cocteles y largas sobremesas.

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Este 28 de junio, su fiesta del orgullo será Dominga Palooza con final de torneo lip sync entre Kali Kaoz, Angyby Shara, Kaisella, Perra Cotorra, Christianne y Chroma. Los boletos ya están a la venta en pridemxtickets.com.

Dirección: Foro Roma. Coahuila 92, col. Roma

Su drag brunch rompe el paradigma de que el disfrute es exclusivo de la noche. Foto: La Dominga Show

Cantina La Lokaa

La incorporación más reciente a esta escena llega con las firmas de Wendy Guevara y Mayra Miranda. Su proyecto, mezcla taquería, cantina y centro de espectáculos. Aquí el show drag se disfruta entre tacos, chicharrón con cueritos, guacamayas y micheladas.

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Sus creadoras la llaman una cantina moderna con toques de neón rosa y sabores audaces, donde no falta la hora lokaa y el dj en vivo.

Dirección: Río Lerma 277, col. Cuauhtémoc

La pata Lokaa. Foto: instagram @cantinalalokaa

Revuelta Queer House

Una iniciativa donde las cenas, convivios, mercados y actividades culturales impulsan la visibilización de la diversidad sexual y de género.

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Sus calendarios incluyen desde food pop ups, karaoke y draga bingo hasta talleres y obras de teatro. Puedes consultar la cartelera semanal en sus redes. En el conciso menú de casa hay cocteles, vinos y platillos para botanear.

Dirección: Puebla 94, col. Roma Norte

Para este mes prepararon platos y bebidas del Pride. Foto: IG @revuelta.queerhouse

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