Cuando hablamos de chefs mexicanos famosos, inevitablemente salen a colación nombres como Enrique Olvera, o aquellos que se han convertido en una marca propia como es el caso del Chef Oropeza. Sin embargo, sobre todo si creciste viendo programas de cocina, seguro que también viene a tu mente un chef cuyo bigote a veces resulta más famoso que su cocina.

Hoy en Menú, te enseñamos a hacer una botana deliciosa creada por el famoso chef mexicano Aquiles Chávez para El Tenampa: dobladitas de papa con pata de res y salsa verde cruda. ¡Toma nota!

¿El chef Aquiles Chávez cocinó para El Tenampa?

El Chef Aquiles creó esta versión de una de sus botanas favoritas para El Tenampa, pero él no fue chef del famoso salón. En palabras del propio chef, incluidas en el capítulo “Los amigos del Tenampa” del recetario conmemorativo, dice que las dobladitas “son ideales para empezar la fiesta, durante la fiesta, y para el munchies posterior”.

Asimismo, menciona que esta versión del platillo es bastante completa, pues contiene proteína, grasa, y carbohidratos.

¿Cómo hacer dobladitas de papa con la receta del chef Aquiles Chávez?

Aquí te dejamos el paso a paso para que hagas dobladitas de papa con pata de res y salsa verde cruda en casa. ¡Rinde 4 porciones!

Ingredientes

2 dobladitas de papa

280 g de pata de res

40 g de col

Salsa verde cruda, al gusto

Crema de rancho, al gusto

Queso Cotija desmoronado, al gusto

Elaboración

Colocar las dobladitas de papa en un plato.

Poner encima la pata de res preparad y la col.

Bañar con la salsa verde cruda.

Finalizar con la crema de rancho y el queso Cotija desmoronado.

Foto: Imagen creada con AI.

Para la dobladita

Ingredientes

500 g de papa blanca

50 g de mantequilla

50 g de cebolla blanca picada

Chile serrano picado, al gusto

Cilantro fresco picado, al gusto

Sal de colima, al gusto

8 tortillas de maíz

Aceite de canola para freír

Preparación

Colocar en abundante agua las papas cortadas en trozos y cocinar a fuego alto hasta que estén suaves. Reservar.

Colocar en una sartén la mantequilla, la cebolla, el chile, y el cilantro, y saltear durante 5 minutos.

Añadir la papa cocida y machacar.

Sazonar con el cilantro fresco picado y la sal.

Colocar en el centro de la tortilla la papa machacada, y cerrar con ayuda de dos palillos de madera.

Freír en aceite hirviendo (fritura profunda) hasta que se doren.

Retirar del fuego, quitar los palillos, y pasar por una servilleta de papel para remover el exceso de grasa.

Para la pata de res

Ingredientes

500 g de pata de res limpia

100 g de cebolla blanca fileteada

2 g de orégano seco tostado

1 lata de zanahorias en escabeche

Sal de colima, al gusto

60 g de chiles jalapeños en vinagre

20 ml de aceite de oliva

80 g de vinagre blanco de caña

Preparación

Colocar en un tazón la pata en cubos, la cebolla fileteada, el orégano tostado y molido, y las zanahorias en escabeche. Sazonar con sal.

Licuar los chiles en vinagre con todo y su salmuera, aceite de oliva y vinagre blanco.

Bañar la pata con la mezcla licuada y dejar marinar durante al menos una hora.

Rectificar la sal y reservar.

Para la col

Ingredientes

150 g de col blanca fileteada

50 g de col morada fileteada

30 ml de aceite de oliva

Sal al gusto

Orégano tostado al gusto

30 ml de vinagre blanco de caña

35 g de zanahoria rallada

Preparación

Añadir las coles un minuto en una cacerola con agua hirviendo y un poco e sal.

Retirar y sazonar con sal y orégano. Añadir el vinagre de caña y el aceite de oliva.

Incorporar las zanahorias y rectificar la sal.

Para la salsa verde cruda

Ingredientes

500 g de tomate verde

50 g de cebolla blanca

2 dientes de ajo pelados

80 g de cilantro fresco

50 g de chile serrano

Sal de colima, al gusto

Preparación

Licuar todos los ingredientes hasta lograr una consistencia tersa.

