Durante la Art Week, la Ciudad de México se convierte en un punto de encuentro donde el arte contemporáneo, el diseño y la vida urbana se encuentran.

En Menú, te recomendamos cinco cafeterías dentro de museos se presentan como paradas ideales para quienes buscan acompañar el recorrido con buen café, acompañado de un gran almuerzo y una vibra artística.

Eno, Museo Jumex

Dirección: Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra 303, Granada, Miguel Hidalgo, CDMX.

Nube 7, MUAC

Dirección: Centro Cultural Universitario "MUAC", Av. Insurgentes Sur 3000, C.U., Coyoacán, CDMX.

Café de Museo, Museo Kaluz

Dirección: Av. Hidalgo 85, Centro Histórico de la Cdad. de México, Guerrero, Cuauhtémoc, CDMX.

Café del Franz, Museo Franz Mayer

Dirección: Sta. Veracruz 66, Centro Histórico de la Cdad. de México, Guerrero, Cuauhtémoc, 06300 Ciudad de México, CDMX

Odette, Museo Tamayo

Dirección: Av. P.º de la Reforma 51, Polanco, Bosque de Chapultepec I Secc, Miguel Hidalgo, CDMX.

En la Art Week no todo ocurre frente a una obra o dentro de una galería, estos espacios recuerdan que el arte también se vive en una taza humeante y una mesa compartida.

