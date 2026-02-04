Más Información

Durante la Art Week, la Ciudad de México se convierte en un punto de encuentro donde el arte contemporáneo, el diseño y la vida urbana se encuentran.

En , te recomendamos cinco cafeterías dentro de museos se presentan como paradas ideales para quienes buscan acompañar el recorrido con buen café, acompañado de un gran almuerzo y una vibra artística.

Eno, Museo Jumex

  • Dirección: Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra 303, Granada, Miguel Hidalgo, CDMX.

Nube 7, MUAC

  • Dirección: Centro Cultural Universitario "MUAC", Av. Insurgentes Sur 3000, C.U., Coyoacán, CDMX.

Café de Museo, Museo Kaluz

  • Dirección: Av. Hidalgo 85, Centro Histórico de la Cdad. de México, Guerrero, Cuauhtémoc, CDMX.

Café del Franz, Museo Franz Mayer

  • Dirección: Sta. Veracruz 66, Centro Histórico de la Cdad. de México, Guerrero, Cuauhtémoc, 06300 Ciudad de México, CDMX

Odette, Museo Tamayo

  • Dirección: Av. P.º de la Reforma 51, Polanco, Bosque de Chapultepec I Secc, Miguel Hidalgo, CDMX.

En la Art Week no todo ocurre frente a una obra o dentro de una galería, estos espacios recuerdan que el arte también se vive en una taza humeante y una mesa compartida.

