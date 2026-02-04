Bajo el lema de “tacos finos de carne asada”, La Estrella se yergue sobre la calle Londres, en la Juárez, para deleitar los paladares de la CDMX con sus tacos de estilo Durango.

Su propuesta se caracteriza por su concepto 2-en-1 en el que disfrutas de todo el sabor de sus tacos con el ambiente de su cantina al mismo tiempo. Hoy en Menú, te presentamos la taquería La Estrella. ¡Toma nota!

¿Tacos de molleja en la CDMX?

Caminando por la Juárez, uno no tarda en darse cuenta de que los puestos y restaurantes especializados en tacos abundan en la CDMX. Y ya sea que prefieras los de “la esquina” de tu casa o los de alguna taquería gourmet de esas que aparecen en todas las recomendaciones de tacos, es un hecho que ningún taco sabe igual a otro.

De azulejo blanco, con bancos de metal y mesas blancas, La Estrella es un lugar que se caracteriza por dos cosas: sus tacos de asada y su ambiente que emula esas taquerías de los 70s, en donde la comida era el eje de la reunión y la cerveza no faltaba.

La Estrella, cuyo logo seguro te hará pensar en la ficha de la lotería, es fácil de pasar desapercibida, pero, una vez dentro, su recuerdo perdura. La cocina es abierta, los aromas te invaden e invitan a probar tantos de los elementos de la carta como sea posible. La música, te hará sentir en una auténtica taquería chilanga, y las “caguamas” para nada se hacen esperar.

Si eres todo un amante de los tacos, entonces no te puedes perder esta parada obligatoria en la Juárez.

¿Qué comer en la taquería La Estrella?

La carne con la que se elaboran los tacos de La Estrella es de la mejor calidad y traída directo de Durango, siendo fieles a su concepto. Su menú es justo lo que podrías esperar de un lugar tradicional de tacos.

Los clásicos son sus tacos de tortilla de maíz, con opción de agregar queso:

Asada

Molleja

Chorizo

Campechano

Aguja norteña

Costilla

Claro que los que sí o sí llevan queso, como los de chilaca y champiqueso, también son todo un imperdible de sus tacos de tortilla de maíz.

Nosotros probamos los de chilaca y nos enamoramos de su ligera pungencia complementada con las notas dulces del queso.

Desde luego, también se tiene la opción de pedir cualquiera de sus tacos con tortilla de harina, justo como se haría en el norte del país. Y claro que las delicias del norte no podían faltar, pues también puedes pedir vampiros (tostadas con queso asadero y chihuahua) servidos con cualquiera de las carnes de sus tacos e incluso con chile pasado chile poblano.

Y pese a que los tacos son la espeiclidad, también cuentan con algunos extras que vale la pena probar:

Guacamole estilo Durango

Frijoles charros

Ensalada de nopal

Quesadilla de aguacate

Caldo de res

Nosotros probamos un caldo de salsa con chorizo que sin duda nos hará regresar. Es la opción perfecta para los que traen antojo de algo calentito y reconfortante, pero sin perder la energía de los tacos.

Para acompañar, te recomendamos una margarita. Se sirve tradicional y no hay mejor manera de complementar el sabor de los tacos. Sin embargo, sus aguas frescas también nos encantaron, la de horchata con fresa es deliciosa y es perfecta para disfrutar con la comida sin opacar ningún sabor.

Finalmente, por el lado de los postres, La Estrella cierra la experiencia con broche de oro. Los protagonistas de su carta de postres son el flan de la casa y la “Doradita”, una tortilla de maíz dorada bañada en cajeta de Sayula y cubierta de queso Cotija. Ya sea que prefieras algo cremoso o quizá un sabor más atrevido, ninguno te decepcionará.

Dirección: Londres 208, Juárez, Cuauhtémoc, CDMX

Horario: Lunes a Domingo de 13:00 a 04:00 hrs

