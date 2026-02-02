El ajonjolí es una semilla pequeña pero poderosa desde el punto de vista nutricional. Se utiliza desde hace miles de años y forma parte de la alimentación diaria en muchas regiones del mundo gracias a su sabor y versatilidad.

Más allá de ser un simple complemento en panes, ensaladas o salsas, esta semilla destaca por su alto contenido de nutrientes esenciales que aportan importantes beneficios para la salud.

Aquí te decimos las razones por las que integrarlo en tus comidas puede contribuir al bienestar general y a la prevención de diversas enfermedades.

El ajonjolí también se conoce como semillas de sésamo. Foto: Unsplash

¿Qué enfermedades previene el consumo de ajonjolí?

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural indica que las semillas de ajonjolí han enriquecido la gastronomía mexicana durante muchos años y en diferentes platillos, principalmente en el mole, ensaladas o panes.

De igual manera, su consumo sigue siendo amplio por los beneficios que aporta a la salud:

Ayuda a reducir el colesterol

Un artículo de la revista médica Tua Saúde señala que esta semilla aporta fibra soluble, como la sesamina y los fitoestrógenos, que ayudan a reducir el colesterol LDL o "malo" y disminuye los triglicéridos en sangre.

Pero también aumenta el colesterol HDL o "bueno" y gracias a eso reduce el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, aterosclerosis, accidentes cerebrovasculares e infartos.

Estabiliza la presión arterial

El ajonjolí agrega una cantidad importante de ácidos grasos poliinsaturados, sesamina y vitamina E, nutrientes que combaten la inflamación. Dicha propiedad relajan los vasos sanguíneos y, en consecuencia, reducen la presión arterial.

Por lo que su consumo se recomienda ampliamente en personas hipertensas.

Alivia el estreñimiento

Como se mencionó anteriormente, el ajonjolí es fuente de fibra soluble, que facilita la evacuación y previene el estreñimiento. Las personas con digestión lenta incluso pueden beneficiarse del consumo para aminorar síntomas como distensión abdominal o sensación de pesadez.

Mejora la cicatrización

Al ser ricas en antioxidantes, la ingesta de este alimento protege al cuerpo del estrés oxidativo, que a largo plazo afecta a los tejidos, lípidos, proteínas y ADN.

De hecho, si aplicas el aceite de sésamo en tejidos dañados y que presentan dificultades para cicatrizar, puede promover la regeneración de las células en la piel.

Previene la osteoporosis

Debido a sus cantidades de calcio, fósforo y magnesio, nutrientes esenciales para el desarrollo de los huesos, el ajonjolí mantiene la estructura ósea en óptimas condiciones y previene enfermedades como la osteoporosis.

Mantiene al corazón saludable

Finalmente, este alimento aporta Omega-3 y Omega-6 que se encargan de mantener al corazón saludable. Sin duda, es una semilla completa para los planes alimenticios de adultos mayores.

El ajonjolí se debe comer con moderación. Foto: Unsplash

¿Cuánto ajonjolí se puede comer al día?

Para evitar problemas, el artículo de Tua Saúde señala que consumir 1 o 2 cucharadas de semillas de ajonjolí al día es seguro. Sin embargo, la ingesta tiene que se adaptada a la edad y estado de salud de cada persona, con ayuda de un experto.

Y es que, por más que un alimento sea bueno, comerlo en exceso puede traer complicaciones. Por ejemplo, la cantidad elevada de fibra del sésamo puede provocar gases, hinchazón o malestar abdominal y, en los peores casos, diarrea o estreñimiento.

Mientras que en personas sensibles puede provocar alergias que se manifiestan con síntomas como la picazón, enrojecimiento de la piel o dificultad para respirar.

Ante cualquier duda relacionada al consumo del ajonjolí, es mejor acercarse a un nutricionista.

