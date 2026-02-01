Más Información

“Febrero loco” arranca con la mejor avalancha de memes y ambiente de San Valentín; así reaccionaron en X

“Febrero loco” arranca con la mejor avalancha de memes y ambiente de San Valentín; así reaccionaron en X

Cuidado al limpiar el baño; el error que parece inofensivo y provoca filtraciones graves

Cuidado al limpiar el baño; el error que parece inofensivo y provoca filtraciones graves

¿Por qué tu gato duerme encima de ti?; descubre la explicación científica

¿Por qué tu gato duerme encima de ti?; descubre la explicación científica

¿Qué es la Constancia de Situación Profesional SEP?; conoce para qué sirve

¿Qué es la Constancia de Situación Profesional SEP?; conoce para qué sirve

¿Por qué se recomienda poner una taza de vinagre en tu lavadora?; su efectividad te sorprenderá

¿Por qué se recomienda poner una taza de vinagre en tu lavadora?; su efectividad te sorprenderá

[Publicidad]

Este nuevo mes trae distintas opciones para renovar la alimentación diaria con de temporada que, además de ser más frescos, suelen ser más económicos y nutritivos.

En te contamos cuáles son los de febrero y cómo integrarlos a tus comidas para aprovecharlos al máximo.

Consumir productos de temporada ayuda a obtener beneficios económicos y nutritivos. Foto: Freepik
Consumir productos de temporada ayuda a obtener beneficios económicos y nutritivos. Foto: Freepik

Leer también

¿Qué alimentos son de temporada en febrero?

Inicia febrero, pero el invierno aún se extiende algunas semanas más. Por ello, muchos de los disponibles en meses anteriores continúan presentes en mercados y tianguis, manteniéndose como opciones frescas y accesibles para el consumo diario.

Y es que consumir ingredientes en su punto óptimo de cosecha no solo ayuda a cuidar el bolsillo, también favorece la salud al aportar más nutrientes para hacer frente a las bajas temperaturas.

Entre los alimentos de temporada sobresalen algunos pescados como la mojarra. De acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, su carne es rica en proteínas de fácil digestión, ácidos grasos Omega-3, fósforo, calcio y vitaminas B, D y E.

Gracias a su versatilidad en la cocina, se puede preparar asada, al vapor o frita. Mientras que su consumo favorece la salud ósea, contribuye al funcionamiento cognitivo, protege el sistema cardiovascular y ayuda a mantener la piel saludable, de acuerdo con el sitio médico WebMD.

La mojarra es una opción accesible y nutritiva para integrar rumbo a la temporada de Cuaresma. Foto: Freepik
La mojarra es una opción accesible y nutritiva para integrar rumbo a la temporada de Cuaresma. Foto: Freepik

Además, la Coordinación de Nutrición de la Dirección General de Personal de la UNAM recomienda aprovechar otros productos que alcanzan mejor sabor y madurez natural durante febrero, ya que incorporarlos a la alimentación diaria permite preparar platillos más variados, frescos y nutritivos.

Para cada categoría, las mejores opciones son:

Frutas

  • Fresa
  • Guayaba
  • Mamey
  • Mandarina
  • Mango
  • Melón
  • Papaya
  • Sandía
  • Tamarindo

Verduras

  • Ajo
  • Berenjena
  • Betabel
  • Calabacita
  • Cebolla
  • Col
  • Chayote
  • Chícharo
  • Chile verde
  • Ejote
  • Jitomate
  • Lechuga
  • Pepino
  • Tomate

Como podrás ver, la mayoría de estas frutas y verduras son fuente natural de vitamina C, un nutriente que es de suma ayuda para afrontar las temperaturas que aún quedan del invierno.

Durante febrero, optar por frutas y verduras de temporada puede hacer la diferencia en tus gastos mensuales. Foto: Freepik
Durante febrero, optar por frutas y verduras de temporada puede hacer la diferencia en tus gastos mensuales. Foto: Freepik

¿Por qué consumir cítricos en febrero?

Al revisar la lista de alimentos disponibles durante febrero, los cítricos destacan por el papel que la vitamina juega en la salud del organismo.

Según un artículo del sitio especializado The FruitGuys, algunos beneficios de consumarlas son: ayudan a mejorar el estado de ánimo de manera natural gracias a su contenido de folato; fortalecen el sistema inmunitario y previenen enfermedades ocasionadas por el ; favorecen la digestión por su fibra; y pueden satisfacer antojos dulces saludablemente.

Pero la abundancia de estos alimentos también responde a su ciclo agrícola. Los árboles cítricos prosperan en climas templados y requieren periodos de temperaturas moderadas para que los frutos acumulen azúcares, jugos y nutrientes antes de madurar, por lo que su cosecha se concentra entre otoño e invierno.

Otra ventaja nutricional, enmarcadas por la Cleveland Clinic, es que los cítricos tienen un índice glucémico bajo, lo que permite obtener energía de forma gradual y evitar picos de azúcar en sangre, algo especialmente útil en días fríos cuando el cuerpo necesita más "combustible" para mantener su temperatura estable.

Y por si fuera poco, la vitamina C actúa como antioxidante, es decir, protege al organismo frente al daño celular y la inflamación ocasionada por los radicales libres.

Los cítricos destacan en invierno por su aporte de antioxidantes. Foto: Freepik
Los cítricos destacan en invierno por su aporte de antioxidantes. Foto: Freepik

Incorporar estos alimentos de febrero en jugos, ensaladas, postres o como colaciones no solo aporta color y frescura a los platillos, también es una manera deliciosa de cuidar tu cuerpo.

Leer también

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses