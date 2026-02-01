Este nuevo mes trae distintas opciones para renovar la alimentación diaria con productos de temporada que, además de ser más frescos, suelen ser más económicos y nutritivos.

En Menú te contamos cuáles son los de febrero y cómo integrarlos a tus comidas para aprovecharlos al máximo.

Consumir productos de temporada ayuda a obtener beneficios económicos y nutritivos. Foto: Freepik

¿Qué alimentos son de temporada en febrero?

Inicia febrero, pero el invierno aún se extiende algunas semanas más. Por ello, muchos de los alimentos disponibles en meses anteriores continúan presentes en mercados y tianguis, manteniéndose como opciones frescas y accesibles para el consumo diario.

Y es que consumir ingredientes en su punto óptimo de cosecha no solo ayuda a cuidar el bolsillo, también favorece la salud al aportar más nutrientes para hacer frente a las bajas temperaturas.

Entre los alimentos de temporada sobresalen algunos pescados como la mojarra. De acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, su carne es rica en proteínas de fácil digestión, ácidos grasos Omega-3, fósforo, calcio y vitaminas B, D y E.

Gracias a su versatilidad en la cocina, se puede preparar asada, al vapor o frita. Mientras que su consumo favorece la salud ósea, contribuye al funcionamiento cognitivo, protege el sistema cardiovascular y ayuda a mantener la piel saludable, de acuerdo con el sitio médico WebMD.

La mojarra es una opción accesible y nutritiva para integrar rumbo a la temporada de Cuaresma. Foto: Freepik

Además, la Coordinación de Nutrición de la Dirección General de Personal de la UNAM recomienda aprovechar otros productos que alcanzan mejor sabor y madurez natural durante febrero, ya que incorporarlos a la alimentación diaria permite preparar platillos más variados, frescos y nutritivos.

Para cada categoría, las mejores opciones son:

Frutas

Fresa

Guayaba

Mamey

Mandarina

Mango

Melón

Papaya

Sandía

Tamarindo

Verduras

Ajo

Berenjena

Betabel

Calabacita

Cebolla

Col

Chayote

Chícharo

Chile verde

Ejote

Jitomate

Lechuga

Pepino

Tomate

Como podrás ver, la mayoría de estas frutas y verduras son fuente natural de vitamina C, un nutriente que es de suma ayuda para afrontar las temperaturas que aún quedan del invierno.

Durante febrero, optar por frutas y verduras de temporada puede hacer la diferencia en tus gastos mensuales. Foto: Freepik

¿Por qué consumir cítricos en febrero?

Al revisar la lista de alimentos disponibles durante febrero, los cítricos destacan por el papel que la vitamina juega en la salud del organismo.

Según un artículo del sitio especializado The FruitGuys, algunos beneficios de consumarlas son: ayudan a mejorar el estado de ánimo de manera natural gracias a su contenido de folato; fortalecen el sistema inmunitario y previenen enfermedades ocasionadas por el frío; favorecen la digestión por su fibra; y pueden satisfacer antojos dulces saludablemente.

Pero la abundancia de estos alimentos también responde a su ciclo agrícola. Los árboles cítricos prosperan en climas templados y requieren periodos de temperaturas moderadas para que los frutos acumulen azúcares, jugos y nutrientes antes de madurar, por lo que su cosecha se concentra entre otoño e invierno.

Otra ventaja nutricional, enmarcadas por la Cleveland Clinic, es que los cítricos tienen un índice glucémico bajo, lo que permite obtener energía de forma gradual y evitar picos de azúcar en sangre, algo especialmente útil en días fríos cuando el cuerpo necesita más "combustible" para mantener su temperatura estable.

Y por si fuera poco, la vitamina C actúa como antioxidante, es decir, protege al organismo frente al daño celular y la inflamación ocasionada por los radicales libres.

Los cítricos destacan en invierno por su aporte de antioxidantes. Foto: Freepik

Incorporar estos alimentos de febrero en jugos, ensaladas, postres o como colaciones no solo aporta color y frescura a los platillos, también es una manera deliciosa de cuidar tu cuerpo.

