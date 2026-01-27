A la hora de la comida, acompañar los platillos con una bebida refrescante es el combo ideal. De entre todas las opciones destacan las aguas frescas que, gracias a su variedad de sabores y a la textura cremosa de algunas recetas, no pueden faltas en nuestras mesas.

Si quieres una versión innovadora, en Menú te decimos cómo preparar agua de café capuchino y desde ya te advertimos se convertirá en tu nueva obsesión.

El agua de café capuchino mantiene la base de la receta tradicional italiana. Foto: Freepik

¿Cuál es la diferencia entre agua de café capuchino y café capuchino?

Con esta receta puedes llevar el sabor del café a tu mesa, pero de una manera distinta y refrescante. Aunque su nombre puede confundirte, se trata de una bebida diferente al capuchino tradicional de las cafeterías.

Desde luego, recupera la preparación clásica del capuchino elaborada con espresso y leche. La diferencia es que aquí predomina el sabor del café y una textura ligeramente cremosa.

Mientras que un capuchino tradicional se sirve, principalmente caliente, de sabor más intenso y espumosa. Además, puede llevar canela o cacao en polvo.

En lo que sí coinciden las dos bebidas es que su color café claro con blanco es una invitación a disfrutar su mezcla de sabores. Claro está, el agua de café estilo capuchino es más compatible con las comidas y no sólo con panes recién horneados.

El café puede beberse frío en esta versión de agua fresca. Foto: Freepik

Receta de agua de café estilo capucchino

Ingredientes:

1 taza de agua caliente

5 tazas de agua fría

1/4 de taza de café soluble

1 taza de leche condensada

1 lata de leche evaporada

Canela en polvo, al gusto

Azúcar, al gusto

1 taza de hielo

Procedimiento

Disuelve el café soluble en agua caliente, mezclando hasta que no queden grumos. Reserva.

En una jarra de vidrio, vierte el agua fría, la leche condensada y la leche evaporada. Revuelve para que se integren por completo.

Incorpora la mezcla de café, colándola al añadirla para evitar residuos. Continúa moviendo.

Agrega canela en polvo y azúcar al gusto.

Si la bebida no está lo suficientemente fresca, añade hielos para bajar la temperatura sin diluir demasiado su sabor.

Sirve y disfruta.

El agua de café capuchino se distingue por su sabor sin llegar a ser intenso. Foto: Freepik

El agua de café capuchino, inspirada en el perfil cremoso y aromático de la bebida original, adapta el sabor intenso del grano a una versión más ligera y fría. ¿Te animarías a probarla?

