A la hora de la comida, acompañar los platillos con una bebida refrescante es el combo ideal. De entre todas las opciones destacan las aguas frescas que, gracias a su variedad de sabores y a la textura cremosa de algunas recetas, no pueden faltas en nuestras mesas.
Si quieres una versión innovadora, en Menú te decimos cómo preparar agua de café capuchino y desde ya te advertimos se convertirá en tu nueva obsesión.
¿Cuál es la diferencia entre agua de café capuchino y café capuchino?
Con esta receta puedes llevar el sabor del café a tu mesa, pero de una manera distinta y refrescante. Aunque su nombre puede confundirte, se trata de una bebida diferente al capuchino tradicional de las cafeterías.
Desde luego, recupera la preparación clásica del capuchino elaborada con espresso y leche. La diferencia es que aquí predomina el sabor del café y una textura ligeramente cremosa.
Mientras que un capuchino tradicional se sirve, principalmente caliente, de sabor más intenso y espumosa. Además, puede llevar canela o cacao en polvo.
En lo que sí coinciden las dos bebidas es que su color café claro con blanco es una invitación a disfrutar su mezcla de sabores. Claro está, el agua de café estilo capuchino es más compatible con las comidas y no sólo con panes recién horneados.
Receta de agua de café estilo capucchino
Ingredientes:
- 1 taza de agua caliente
- 5 tazas de agua fría
- 1/4 de taza de café soluble
- 1 taza de leche condensada
- 1 lata de leche evaporada
- Canela en polvo, al gusto
- Azúcar, al gusto
- 1 taza de hielo
Procedimiento
- Disuelve el café soluble en agua caliente, mezclando hasta que no queden grumos. Reserva.
- En una jarra de vidrio, vierte el agua fría, la leche condensada y la leche evaporada. Revuelve para que se integren por completo.
- Incorpora la mezcla de café, colándola al añadirla para evitar residuos. Continúa moviendo.
- Agrega canela en polvo y azúcar al gusto.
- Si la bebida no está lo suficientemente fresca, añade hielos para bajar la temperatura sin diluir demasiado su sabor.
- Sirve y disfruta.
El agua de café capuchino, inspirada en el perfil cremoso y aromático de la bebida original, adapta el sabor intenso del grano a una versión más ligera y fría. ¿Te animarías a probarla?
