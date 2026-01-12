Las aguas frescas o de frutas, son una de las maneras más sencillas de disfrutar de los beneficios de las frutas sin el desastre que, en ocasiones, conlleva su consumo.

Sin embargo, ciertas frutas existen en esa área gris que te hace dudar si se trata de una fruta para agua o licuado. Ese es justo el caso del aguacate y hoy en Menú te explicamos si se puede hacer agua de aguacate o no.

¿El aguacate es una fruta?

¡Sí! Aunque a veces sea tratado como una verdura, el aguacate es una fruta. Fuentes como Healthline, mencionan que, botanicamente hablando, el aguacate es descrito como una baya de una sola semilla.

Foto: Unsplash.

Asimismo, y aunque su sabor no sea tan dulce como el de la mayoría de las frutas, el aguacate, agrega la misma fuente, es una fruta porque, desde una perspectiva linguistica, “es un producto pulposo proveniente de un árbol o planta que contiene semillas y puede ser consumido”.

¿Se puede hacer agua de aguacate?

¡Sí! Fuentes como Navigate Healthcare hablan del agua de aguacate como “una refrescante bebida baja en azúcares que, además de hidratar, ofrece una creativa variación a las aguas de frutas tradicionales”.

Se recomienda beber agua de aguacate durante los días calurosos para mantenerse hidratado, o después de entrenar para refrescarse.

¿Cómo se hace el agua de aguacate?

Para que disfrutes de una bebida refrescante, diferente, y saludable, aquí te dejamos la receta de agua de aguacate, originalmente compartida por Navigate Health.

Agua fresca de aguacate – 6 porciones

Ingredientes

1 aguacate pequeño, maduro y sin semilla

75 ml de jugo de limón

45 g de azúcar

Una pizca de sal de mar

500 ml de agua fría

125 ml de hielo

Foto: Unsplash.

Preparación

Coloca la pulpa del aguacate en una licuadora.

Agrega el jugo de limón, azúcar, sal, hielo, y agua.

Licua hasta lograr una consistencia homogénea. Puedes agegar más agua si queda demasiado espesa, la consistencia deseada no es la de un smoothie, sino más liquida y ligera.

Sirve con más hielo si lo deseas.

¡Disfruta!

Foto: Imagen creada con AI.

