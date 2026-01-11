Tras los excesos de diciembre, una manera sencilla de regresar a la alimentación saludable es apostar por platillos elaborados con ingredientes ricos en vitaminas, minerales y proteínas.

Un ejemplo es la "sopa depurativa", receta tradicional que, desde tiempos pasados, las abuelas han preparado para recuperar el bienestar del cuerpo. Si quieres saber cómo se hace, aquí te lo decimos.

La sopa depurativa es una opción ligera y reconfortante para iniciar el año. Foto: Freepik

Leer también Qué beneficios tiene comer pepino, según Profeco

¿Qué lleva la "sopa depurativa"?

La sopa depurativa, mejor conocida como "sopa de verduras", es un platillo clásico que incluye una mezcla de alimentos nutritivos como las calabacitas, acelgas, espinacas, zanahorias, papas, chícharos, granos de elote o chayote.

Mientras que su caldo suele prepararse con jitomate, ajo y cebolla. Para mayor sabor, hay quienes prefieren agregarle caldo de pollo en polvo o cubo.

Si bien se trata de una sopa de verduras sencilla, hay muchos beneficios integrarla en la alimentación diaria. Para empezar, sus ingredientes se pueden encontrar en cualquier temporada y a buen precio, lo que ayuda a cuidar la economía durante la llamada cuesta de enero.

Preparada con ingredientes accesibles, la sopa depurativa destaca por su sencillez y valor nutricional. Foto: Freepik

Sobre su valor nutricional, debido a que las verduras son su ingrediente principal, este platillo produce un efecto "depurativo" por su aporte elevado de fibra.

Un artículo de la biblioteca médica Mayo Clinic indica que la fibra es clave para la salud intestinal, pues permite prevenir el estreñimiento o afecciones como la diarrea después de las comidas copiosas y ricas en grasas.

Pero además, favorece al control de los niveles de azúcar en sangre y contribuye a mantener bajo control el colesterol.

Verduras frescas y un caldo ligero hacen de la sopa depurativa una aliada para el bienestar. Foto: Freepik

Por otro lado, un artículo del Boston Medical Center señala que la sopa de verduras es un plato sustancioso, rico en vitamina C y K, ácido fólico y potasio, provenientes de la variedad de vegetales que la componen.

Con aproximadamente 36 calorías por cada 100 mililitros, su receta también es ideal para dietas orientadas al control de peso.

Receta para hacer "sopa depurativa"

Ingredientes:

3 jitomates partidos a la mitad

2 zanahorias medianas

1/2 cebolla

1 diente de ajo

2 calabacitas

1 chayote pelado

1 taza de brócoli

1 papa mediana

1/2 taza de chícharos

1 cucharadita de caldo de pollo en polvo

1 ramita de perejil

1 cucharada de aceite

4 tazas de agua

Sal al gusto

Pimienta al gusto

Procedimientos:

Coloca en la licuadora los jitomates, agua, ajo y caldo de pollo en polvo. Licúa hasta obtener una mezcla homogénea.

Corta todas las verduras en cubos pequeños, de preferencia del mismo tamaño, para que se cuezan de manera uniforme. Reserva.

Calienta aceite en una olla. Agrega la mezcla licuada y cocina durante unos minutos, hasta que su color se torne más oscuro.

Incorpora el resto del agua y las verduras picadas. Revuelve constantemente.

Cuando comience a hervir la sopa, reduce el fuego a bajo, añade la ramita de perejil y tapa la olla.

Cocina hasta que las verduras queden suaves. Agrega sal y pimienta al gusto.

Sirve caliente y disfruta.

Verduras frescas como la calabacita, zanahoria y chayote son la base de la sopa depurativa. Foto: Freepik

Leer también La Fiambrería: un wine bar para apasionados del vino

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:https://www.eluniversal.com.mx/newsletters