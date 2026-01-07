El pepino es uno de esos frutos que pueden disfrutarse todo el año en México, pues incluso si la oferta es baja, es posible encontrarlo sin importar la temporada. ¡Pero esa no es la mejor parte!

El consumo de esta hortaliza, de acuerdo con datos compartidos por Profeco, puede ayudar a cuidar tu salud. Así que hoy en Menú, te compartimos algunos de los beneficios de comer pepino.

¿El pepino es una fruta?

En su más reciente edición de la Revista del Consumidor, Profeco menciona que el pepino es un fruto de lo más versátil. En México, es muy común encontrarlo en ensaladas, jugos, aguas frescas, solo o acompañado de limón, sal y chile piquín; también encurtido.

Foto: Pexels.

Sin embargo, existen ciertas discrepancias con respecto a su especie, y Profeco dice que “el pepino es considerado una fruta porque se desarrolla a partir de la flor y contiene semillas; sin embargo, por su sabor, color y textura crujiente se consume como verdura”.

Y, desde luego, también existen distintos tipos de pepino; tan solo en México se cultivan 5 variedades:

Blanco

Europeo

Persa

Pickle

Americano chino

¿Qué beneficios tiene comer pepino, según Profeco?

Pese a su sabor casi insípido, Profeco resalta que el pepino tiene múltiples beneficios para la salud; tales como:

Su efecto refrescante y su alto contenido de antioxidantes ayudan a calmar la piel, reducir la hinchazón y aliviar la irritación.

Debido a que está compuesto por entre el 95 y 96 % de agua, destaca por su bajo aporte calórico, su fibra soluble y su reducido contenido de hidratos de carbono.

En cuanto a su valor nutricional, es una excelente fuente de fibra, pequeñas cantidades de vitamina C, provitamina A y vitamina E y, en menor proporción, vitaminas del grupo B (folatos, B1, B2 y B3).

Además, en su piel también se encuentran pequeñas dosis de betacaroteno, otro potente antioxidante.

Foto: Pexels.

