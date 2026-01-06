Si alguna vez pasaste por la avenida Mazatlán en la Condesa, probablemente conoces a La Fiambrería un almacén de vino gorumet, donde puedes encontrar etiquetas de todo el mundo, destilados y charcutería.

Este lugar, dirigido por Ricardo Basulto y Ana Menchaca tenía apenas un espacio para poder sentarse y probar algún vino, por eso decidieron abrir su propio Wine Bar siguiendo el espíritu de La Fiambrería: vino de calidad para todos

El Wine Bar de La Fiambería

Ubicado en la avenida Tamaulipas, el nuevo wine bar de La Fiambrería te espera con mesas largas rodeadas de etiquetas de vinos de todo el mundo, destilados mexicanos, cervezas artesanales y hasta kombuchas.

Aquí la onda es sentarte, decirle al equipo de La Fiambrería lo que buscas o lo que te gusta, abrir tus sentidos y aprender. Lo que distingue al lugar es lo democrático que logran hacer del vino y sus delicias, precios justos, por copeo y para compartir. Incluso si te quieres llevar la botella a casa, eres libre de hacerlo.

Y, por si fuera poco, tienen un menú de cocina española tradicional donde puedes probar desde la clásica tortilla de papa, tapas y diferentes platillos a la gallega, todo mientras juegas con maridajes con vinos españoles, portugueses y hasta mexicanos, que son de los que más tienen en el lugar.

La Fiambrería. Foto: Instagram

Si prefieres algo para picar, también tienen un abanico de quesos y fiambres artesanales, así como enlatados, botanas y toda una selección de charcutería. Todo lo puedes disfrutar en el wine bar, o bien llevarte una pieza a casa o una tabla ya preparada. Por supuesto, si necesitas ayuda para elegir el vino que quede mejor.

Si eres un apasionado del vino, te alegrará saber que además de comer rico y disfrutar del vino en el wine bar, también hay catas especializadas, por ejemplo, puedes asistir a una para aprender de vino mexicano, austriaco, italiano, etc. por lo que te sugerimos estar pendiente de sus redes sociales para cada convocatoria. Incluso han habido talleres para crear tu propio vermouth, sesiones de lectura y vino, exploraciones a las bodegas y más.

Además, tienen un espacio para organizar reuniones con tus amigos por si quieres festejar con vino y comer delicioso. Si quieres probar etiquetas del mundo, destilados nacionales únicos y más bebidas artesanales, te dejamos los datos aquí:

La Fiambrería. Foto: Instagram

La Fiambrería

Dirección: Av. Tamaulipas 106-PB, Hipódromo, Cuauhtémoc, CDMX

Horario: martes a miércoles de 14 a 20 hrs. jueves a sábado de 14 a 00 hrs. y domingos de 14 a 18 hrs.

IG: @lafiambreriamx

