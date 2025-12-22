Si eres de los que, como Robert Louis Stevenson, creen que “el vino es poesía embotellada”, seguro que disfrutas de esos rinconcitos que, en medio del caos de la CDMX, ofrecen un refugio para desconectarte del bullicio y ajetreo cotidiano mientras, desde luego, disfrutas de una copa de tu “poema” favorito.

Los “Wine Bars” son espacios culinarios dedicados al vino, y no importa si ya tienes algún favorito, pues siempre puedes explorar otras opciones y en Menú te compartimos algunas que no te vas a querer perder en la CDMX

Wine Bars imperdibles en CDMX

TANNIN ARTBAR

En este bar 3-en-1, el arte, la comida y el vino se unen para brindar experiencias inolvidables y para todos los gustos. Este lugar cuenta con más de 160 etiquetas provenientes de diferentes lugares del mundo, así como catas especializadas. Presta atención a sus redes sociales porque tienen exposiciones de arte de manera regular.

Dirección: Versalles 113, Juárez, Cuauhtémoc, CDMX.

NIV BAR

Si disfrutas de los vinos elaborados por pequeños productores y los Pet Nats, NIV es una parada necesaria. Entre vinilos y la luz de las velas, este wine bar destaca por su espacio íntimo y su cocina de inspiración internacional que, sin duda, será el acompañante perfecto para tu copa favorita.

Dirección: C. Atlixco 132, Hipódromo Condesa, Cuauhtémoc, CDMX.

SOMMA WINE BAR

Para cuando vas por una copita despreocupada, Somma es la opción ideal. Su principal atractivo, además de sus etiquetas únicas, es la experiencia que te transporta a los 1600 cuando el vino se servía a través de ventanas en Italia. Próximamente también tendrán una sucursal en la Roma.

Dirección: Río Lerma 159, Cuauhtémoc, CDMX y Virgilio 8, Po lanco, Miguel Hidalgo, CDMX.

MANAROLA

Para disfrutar ahí o “para llevar”, Manarola es una excelente opción para degustar vinos de distintas partes del mundo. Entre sus más de 150 etiquetas, encontrarás vinos de muy variados estilos que además podrás acompañar con buena música y un menú en el que los quesos no faltan.

Dirección: Citlaltépetl 58, Hipó dromo Condesa, Cuauhtémoc, CDMX.

WINE BAR BY CMB

El Concours Mondial de Bruxelles tiene su propio wine bar, en donde tienen disponible para el público las etiquetas galardonadas de sus ediciones del México Selection, así como botellas reconocidas internacionalmente por el mismo certamen. No te pierdas de la cocina del chef Daniel Nates.

Dirección: Copenhague 23, Juá rez, Cuauhtémoc, CDMX.

HIYA WINE BAR

Si lo tuyo son los espacios íntimos con un toque diferente, Hiya es una parada obligatoria. Más que un wine bar, se trata de un lugar en el que el vino converge con cocteles creativos y una atmósfera relajante en la que será muy difícil no dejarte llevar por los sabores de su cocina tan asiática como nacional.

Dirección: Sinaloa 156 - A, Roma Nte., Cuauhtémoc, CDMX.

LOUP WINE BAR

Más que vinos, en Loup se enorgullecen de su selección de productores cuyas practicas hacen todo lo posible por cuidar el medio ambiente. En este bar se destaca la promoción de los vinos naturales, aquellos de mínima intervención. Además, es un espacio ideal para aprender más del mundo vinícola alternativo.

Dirección: Tonalá 23, Roma Nte., Cuauhtémoc, CDMX.

