La Navidad está cerca, y una forma de festejarla es disfrutando de las bebidas y platillos tradicionales de la temporada. Preparar ponche no solo aporta calidez a los días fríos de diciembre, sino que también consiente a toda la familia con su sabor dulce y especiado.

Por ello, en Menú te compartimos la receta del ponche navideño tal como lo prepara la famosa creadora de contenido Doña Ángela, ideal para llevar a tu hogar los auténticos sabores del rancho y la tradición decembrina.

Ponche de frutas tradicional elaborado con manzana, guayaba, tejocote y canela, ideal para las fiestas decembrinas. Foto: Canal de YouTube De mi Rancho a Tu Cocina

¿Cómo preparar el ponche de manera tradicional?

De acuerdo con el diccionario gastronómico Larousse Cocina, el ponche es una preparación tradicional que se elabora con diversas frutas cocidas en agua, canela y piloncillo. Sin embargo, esta bebida cuenta con múltiples adaptaciones que varían según la región donde se prepare.

Por ejemplo, la fuente señala que en la Ciudad de México los ingredientes más comunes suelen ser tejocotes, caña de azúcar cortada en trozos, manzanas, guayabas, piña y ciruela pasa. En contraste, en estados como Colima existe una versión fría que incluye frutas como guayaba, tamarindo y piña.

Si bien el nombre ponche engloba diversas bebidas alrededor del mundo, Ciencia UNAM destaca que el ponche mexicano es único, al ser resultado de una fusión entre los conocimientos gastronómicos introducidos durante la conquista española y las frutas propias de la región.

El ponche de frutas se prepara con ingredientes de temporada como caña, piña y tejocote, típicos de la Navidad mexicana. Foto: Freepik

Originalmente, esta bebida solía llevar brandy, ron o aguardiente, lo que dio origen a lo que hoy se conoce popularmente como ponche con piquete. Preparar ponche durante diciembre es una tarea sencilla, ya que la mayoría de sus ingredientes son de temporada.

Por ello, se convierte en una forma práctica y deliciosa de aprovecharlos y disfrutar de las fiestas decembrinas. Una versión fácil de seguir es la receta compartida en el canal de YouTube De mi rancho a tu cocina, de la popular Doña Ángela.

La canela y la jamaica aportan aroma, color y un sabor profundo a esta bebida tradicional. Foto: Freepik

Ingredientes del ponche de frutas de Doña Ángela

6 manzanas medianas

4 guayabas medianas

8 a 10 tejocotes

2 ramitas de canela

1 taza de flor de jamaica seca

½ taza de tamarindo sin cáscara

Piña

Caña

½ taza de pasas chicas

½ taza de pasas grandes

10 litros de agua

½ kilo de azúcar

El uso de tejocote y caña aporta notas dulces y ligeramente ácidas características del ponche mexicano. Foto: Freepik

Procedimiento

Lava y desinfecta todas las frutas. Pela la piña y córtala en rebanadas o cubos para facilitar su manejo.

En una olla grande, agrega los 10 litros de agua y calienta hasta que comience a hervir.

Incorpora las ramitas de canela, la flor de jamaica, el tamarindo, las pasas grandes y la piña. Deja hervir por unos minutos para que suelten su sabor.

Mientras tanto, pela la caña y córtala en tiras pequeñas. Agrégala a la olla.

Corta las manzanas, guayabas y tejocotes en mitades o cubos medianos, retirando las semillas.

Añade la fruta picada y las pasas chicas al ponche.

Deja hervir a fuego medio y agrega el azúcar poco a poco, moviendo constantemente hasta que se disuelva.

Prueba y ajusta el dulzor si es necesario, manteniendo un balance entre lo dulce y lo ácido.

Cocina unos minutos más, apaga el fuego y sirve caliente.

El ponche tradicional sigue siendo una de las bebidas más populares del invierno. Foto: Freepik

Este ponche de frutas, al estilo de Doña Ángela, es perfecto para compartir en familia durante las fiestas decembrinas. Su sabor reconfortante y tradicional lo convierte en una bebida ideal para acompañar reuniones navideñas y disfrutar de las frutas de temporada que dan identidad a estas celebraciones.

