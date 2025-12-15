Un platillo tradicional de la cena navideña es el pavo al horno, que en muchos hogares se prepara de forma casera siguiendo la receta familiar. Por ello, contar con los ingredientes con anticipación y elaborar un presupuesto puede ser de gran ayuda.

Hoy en Menú te desglosamos cuál es el costo final para preparar el pavo al horno durante esta Navidad, con el fin de anticiparse a la compra de ingredientes y asegurar que el resultado final deleite a los comensales en las celebraciones decembrinas.

El pavo al horno es el platillo principal de la cena navideña y su costo puede variar. Foto: Freepik

¿Qué ingredientes se necesitan para realizar el pavo al horno?

El pavo al horno es uno de los platillos más característicos de la temporada navideña, por lo que muchos de los ingredientes necesarios para su preparación suelen estar disponibles en supermercados, mercados o tiendas especializadas durante estas fechas.

El costo de agregar esta receta al menú de Nochebuena depende, en primer lugar, de si se compra ya preparado o preensamblado, o si se elabora desde casa. Incluso puede variar según la calidad de los ingredientes. En el caso de hacerlo en casa, lo primero que se debe tener previsto es la compra del pavo.

El pavo, al que también se le llama guajolote y que, según el portal Larousse Cocina, era consumido con regularidad desde la época mexica, es ahora el protagonista de la cena navideña. Para esta preparación, el portal Wild Fork recomienda usar un pavo entero de aproximadamente 5 a 6 kilos. Además, para sazonar la carne y preparar el adobo se requieren ingredientes como:

Mantequilla sin sal

Dientes de ajo

Romero fresco

Tomillo fresco

Salvia fresca

Cebolla

Zanahoria

Apio

Limón

Sal marina

Pimienta negra

Caldo de pollo o de vegetales

Para elaborar un presupuesto estimado, de acuerdo con los precios de 2025 en la zona metropolitana de la CDMX, una herramienta útil es la plataforma Quién es Quién en los Precios de la Procuraduría Federal del Consumidor, la cual actualiza los costos de productos de la canasta básica y de temporada conforme a cada región.

Existen varios tipos de ingredientes y rellenos para el pavo de navidad. Foto: Freepik

¿Cuál es el presupuesto estimado para realizar pavo al horno?

El presupuesto para preparar un pavo al horno dependerá, en primer lugar, de la calidad de los ingredientes y del lugar donde se adquieran. Además, existen presentaciones que incluyen el pavo en paquete completo con acompañamientos, las cuales pueden facilitar la preparación, aunque suelen tener un costo más elevado.

Al revisar los precios más recientes registrados en la plataforma Quién es Quién en los Precios de la Profeco, correspondientes al periodo del 24 de noviembre al 9 de diciembre, y al ordenar los costos del más barato al más caro, se obtiene el siguiente promedio:

Pavo

Pavo Marketside, 1 kg, natural (Bodega Aurrera): $104

Pavo Madison Farms, 1 kg, ahumado (Walmart Express): $169

Pavo entero crudo Butterball, 9 kg (Wild Fork): $972

Promedio: $415

El pavo es el protagonista de la mesa navideña y uno de los productos con mayor variación de precio durante diciembre. Foto: Freepik

Mantequilla

Mantequilla Lala, barra 90 g sin sal (Hipermercado Soriana): $19.50

Mantequilla Gloria, barra 225 g sin sal (Sumesa): $71.50

Promedio: $45.50

Ajo

(Se utilizan aproximadamente 2 dientes, equivalentes a cerca de 6 gramos)

Ajo morado, 1 kg (Central de Abasto): $120

Costo estimado por 6 g: $0.72

Ajo morado, 1 kg (Mercado Soriana): $299.90

Costo estimado por 6 g: $1.80

Promedio estimado para 2 dientes de ajo: $1.26

Tomillo

Tomillo McCormick, frasco 45 g en polvo (Hipermercado Soriana): $49.50

Tomillo McCormick, frasco 45 g en polvo (Mega Soriana): $51

Promedio: $50.25

Cebolla

(Se utiliza 1 pieza mediana)

Cebolla blanca sin rabo, 1 kg (SuperISSSTE): $17.90

Cebolla morada, 1 kg (Mega Soriana): $48.90

Promedio: $33.40

Verduras, hierbas y condimentos forman parte del adobo tradicional del pavo al horno preparado en casa. Foto: Unsplash.

Zanahoria

(Se utilizan 2 piezas)

Zanahoria mediana, 1 kg (Central de Abastos): $7

Zanahoria grande, 1 kg (Walmart): $26.90

Promedio: $16.95

Apio

Apio, 1 kg (Mercado público): $18

Apio, 1 kg (Mercado público): $29

Promedio: $23.50

Limón

(Se utilizan 2 piezas)

Limón agrio sin semilla o limón persa, 1 kg (Central de Abastos): $10

Limón agrio sin semilla o limón persa, 1 kg (Walmart Express): $40

Promedio: $25

Preparar pavo al horno en casa permite controlar ingredientes, porciones y costos. Foto: Freepik

Algunos productos no se encuentran disponibles de forma constante en la plataforma Quién es Quién en los Precios de la Profeco. Por ello, para estos ingredientes se tomó como referencia un precio promedio obtenido de plataformas de supermercados en línea, considerando presentaciones similares y ajustando el costo a la cantidad utilizada en la receta:

Manojo de salvia fresca: $25 a $40

Manojo de romero fresco: $20 a $35

Sal marina, paquete de 1 kg: $25 a $40

Pimienta negra molida, frasco de 45 g: $40 a $55

Caldo de pollo o de vegetales envasado, 1 L: $22 a $30

Tomando en cuenta los precios promedio de los ingredientes, con base en datos de Quién es Quién en los Precios de la Profeco y plataformas de supermercados, el costo estimado para preparar un pavo al horno de forma casera durante esta temporada navideña asciende a aproximadamente 663 pesos.

No obstante, estimaciones realizadas a partir de precios de referencia en buscadores y plataformas comerciales indican que, si únicamente se adquieren el pavo y los ingredientes básicos, el gasto puede oscilar entre $800 y $1500.

El precio del pavo al horno depende de si se elabora en casa o se adquiere listo para servir durante la temporada navideña. Foto: Freepik

En tanto, para quienes optan por una cena completa lista para servir o por un pavo de mayor calidad, el presupuesto puede superar fácilmente los $2000 a $3500 pesos en 2025, dependiendo de la marca y el proveedor. De esta manera, planear con anticipación la compra de ingredientes y comparar precios permite ajustar el presupuesto sin sacrificar sabor ni tradición para la cena navideña.

