Cuando piensas en recetas navideñas, es posible que pienses en el típico pavo relleno, los romeritos, quizá un jamón glaseado, pero también está el lomo de cerdo.

En México, particularmente, suele consumirse adobado en la cena de Navidad, pero hoy en Menú te compartimos una receta navideña de lomo de cerdo con un toque un poco diferente.

Lomo de cerdo en México

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo rural, México es uno de los principales productores de carne en canal de porcino a nivel mundial, y se produce principalmente en Jalisco, Sonora, y Puebla.

Se destaca que es una carne que puede consumirse en cualquier época del año, pero en diciembre se acostumbra a consumirla en diferentes platillos para pasar las fiestas en familia.

Foto: Unsplash.

Asimismo, la Secretaría agrega que, contrario a la asunción popular de que la carne de cerdo tiene mucha grasa, “cenar en navidad un delicioso lomo adobado es una opción saludable” que además emplea ingredientes del campo mexicano. Por otro lado, también se trata de un platillo versátil que facilita el combinarlo con otros platillos como una pasta o la tradicional ensalada de manzana.

¿Cómo preparar el lomo de cerdo para la cena de Navidad?

En esta ocasión, para que le des un twist a tu cena navideña, te dejamos una receta de lomo de cerdo con relleno de hierbas que seguro sorprenderá a tus invitados. ¡Toma nota!

Lomo de cerdo relleno de hierbas de Jamie Oliver – 8 porciones

Ingredientes

½ lomo de cerdo de alta calidad (preferiblemente la parte de las costillas), con piel, sin hueso

Romero fresco

3 cucharadas colmadas de semillas de hinojo

500 g de pan de masa madre o pan rústico

2 cebollas moradas

3 dientes de ajo

Salvia fresca

Aceite de oliva

1 puñado de piñones

4 cucharadas de vinagre balsámico

Preparación

Precalienta el horno a 200 ºC.

Corta la piel del cerdo con un cuchillo afilado a intervalos de 1 cm y aproximadamente 1 cm de profundidad.

Pica las hojas de romero en un mortero, añade las semillas de hinojo y 1 cucharada de sal marina, y tritura hasta obtener una pasta seca.

Masajea la mezcla sobre los cortes del cerdo.

Corta el pan en rebanadas y tuéstalo hasta que esté dorado. Mientras tanto, pela y corta finamente las cebollas y el ajo, y recoge y trocea las hojas de salvia.

Echar 1 cucharada de aceite de oliva en una sartén a fuego medio, añadir las cebollas, el ajo, la salvia y los piñones y cocinar durante 10 minutos, o hasta que estén dulces y blandos.

Sazonar con sal y pimienta negra, añadir el vinagre balsámico y transferir la mezcla a un bol.

Romper el pan tostado en el bol y mezclar todo muy bien. Pruebe y rectifique el sazonamiento, si es necesario. Deje enfriar.

Introduzca un cuchillo en la parte central del lomo de cerdo y haga un hueco para el relleno.

Rellene, enrolle el cerdo y átelo con hilo de carnicero para asegurarlo.

Coloque el cerdo en una bandeja para asar y ase durante 1 hora, o hasta que esté dorado, crujiente y perfectamente cocido.

