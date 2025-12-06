El chocolate caliente es una de las bebidas más consumidas durante la temporada decembrina en México. Su preparación es sencilla y tradicional, pues hay que recordar que Tabasco, Chiapas, Guerreo, Oaxaca y Veracruz son estados productores de cacao.

Su consumo es popular a la hora del desayuno, en reuniones familiares y hasta en la cena de Navidad, mientras los pequeños abren sus regalos. Para que te quites el antojo, en Menú te explicamos cómo prepararlo con dos recetas distintas.

El chocolate caliente puede consumirse solo o acompañado por un pan. Foto: Unsplash

Leer también 8 restaurantes mexicanos entre los mejores de Latinoamérica

¿Cómo se hace el chocolate caliente tradicional?

Según el diccionario gastronómico Larousse Cocina, la versión más popular de esta bebida se prepara con leche, aunque también existen regiones donde se elabora a base de agua.

Los antiguos mayas trituraban el cacao y lo combinaban con agua caliente, chile en polvo y otras especias. Otro ejemplo es el tascalate, originario de Chiapas, que se cocina con maíz tostado, cacao, achiote y canela.

Ya sea con agua o leche, ambas versiones son reconfortantes para la época del frío. A continuación, te dejamos la receta para disfrutarlo con una textura cremosa y dulce:

Ingredientes (6 porciones):

2 litros de leche

1 raja de canela

1 vaina de vainilla

2 tabletas de chocolate tipo metate o tableta mexicana

1/2 taza de azúcar

Procedimientos:

Coloca todos los ingredientes en una olla. Calienta la olla a fuego medio hasta que el chocolate quede completamente disuelto. Agita con un molinillo durante 8 a 10 minutos, sin retirar del fuego. Esto permite integrar el aire y generar una mezcla espumosa. Retira la canela y la vainilla antes de servir.

¿Cómo preparar chocolate caliente con frutos secos?

En esta segunda receta, la suavidad del chocolate se combina con el sabor tostado de los frutos secos. Sin duda, es una gran elección para deleitar a tus invitados en una cena o reunión familiar, pues cuenta con un sabor gourmet.

Ingredientes (3 tazas):

2 tazas de leche

3 cucharadas de cacao en polvo

1 1/2 cucharada de almendras molidas

1 1/2 cucharada de nueces molidas

1/2 cucharadita de extracto de vainilla

1/2 cucharadita de canela

Azúcar al gusto

Procedimientos:

En un recipiente mezcla todos los ingredientes secos. Incorpora leche fría a la mezcla y añade un chorro de vainilla. Deja reposar por 10 minutos. Calienta la mezcla a fuego bajo y mueve constantemente para evitar que se hagan grumos. Puedes apoyarte de la licuadora o un molinillo para integrar aire y obtener una textura homogénea. Prueba el dulzor de la bebida y, si es necesario, espesa con leche o cacao. Sirve caliente y disfruta.

Los antiguos mayas cultivaban cacao y lo consumían en bebidas calientes. Foto: Freepik

Durante diciembre, el chocolate caliente es la estrella de las cenas navideñas, las posadas y hasta los desayunos previos al Día de Reyes. Y lo mejor es que ya sabes cómo prepararlo.

Leer también Néctasis: la nueva bebida sin sellos de Cooperativa Pascual

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters