Toluca, Estado de México.- Con la transmisión del partido México contra Sudáfrica, arrancó la temporada fiesta mundialista en los 14 destinos futboleros para que mexiquenses y paseantes nacionales y extranjeros disfruten de más de 300 actividades.

Bajo la marca turística y cultural “Un Destino Hecho a Mano”, cada sede contará con la Exposición Fotográfica, en la que se exhibirá la amplía diversidad del Estado de México, y los paseantes podrán disfrutar de las transmisiones en mega pantallas.

Impulsados por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez (Morena), estos espacios son para fortalecer el turismo y promover la identidad mexiquense.

Lee también Reportan medio millón de asistentes al estadio y festivales futboleros de CDMX; 100 mil personas acudieron al Fan Fest del Zócalo

La Secretaría de Cultura y Turismo estatal, en coordinación con los ayuntamientos, realizó de manera simultánea la ceremonia inaugural en las plazas públicas de los Pueblos Mágicos de Aculco, Ixtapan de la Sal, El Oro, Malinalco, Metepec, Tepotzotlán, Teotihuacán, Valle de Bravo, Tonatico, San Martín de las Pirámides y Otumba.

Así como en el Barrio Mágico Tenayuca-Santa Cecilia y la ciudad de Toluca; en tanto, en Jilotepec se efectuó en el Campo Carlos Hank González.

[Publicidad]

Con el corte de listón de cada Destino Futbolero, las y los asistentes disfrutaron del partido inaugural de la Selección Nacional Mexicana de Futbol y Sudáfrica, además se marca el inicio de las actividades culturales, recreativas y turísticas que se extenderán hasta el 9 de julio.

Destacan los pabellones artesanales y gastronómicos, futbolote inflable, tiro al blanco, chutagol y espacios temáticos para la toma de fotografías.

Bajo la marca turística y cultural “Un Destino Hecho a Mano”, cada sede contará con la Exposición Fotográfica, una muestra visual que permitirá conocer la diversidad de paisajes, tradiciones, expresiones culturales, patrimonio y vocaciones artesanales que distinguen al Estado de México.

[Publicidad]

Lee también Edomex reporta saldo blanco tras despliegue de operativos por el Mundial; "la seguridad de las familias es nuestra principal tarea": Delfina Gómez

Como parte de la programación cultural, la Orquesta Sinfónica del Estado de México (OSEM), el Coro Polifónico del Estado de México y la Orquesta Filarmónica Mexiquense realizarán presentaciones del 11 de junio al 7 de julio en distintos Destinos Futboleros, así como en el AIFA. El primer concierto es hoy a las 17:00 en El Oro.

Estas actividades buscan convertir a los Destinos Futboleros en espacios de encuentro para residentes y visitantes, donde la pasión por el futbol se combine con la riqueza turística, cultural, artesanal y gastronómica que distingue al Estado de México.

[Publicidad]

Con esta iniciativa, el Gobierno del Estado de México reafirma su compromiso de aprovechar los grandes eventos deportivos como una oportunidad que genere beneficios económicos para las comunidades participantes.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

rmlgv